プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ココナッツ風味のタイ風ヌードル」 「モヤシのカレー炒め」 「ココナッツカボチャプリン」 の全3品。
今日はエスニック料理の献立です。主食もデザートもココナッツ風味ですよ。

【主食】ココナッツ風味のタイ風ヌードル
自宅でタイ気分。米粉の麺、センレックには濃厚なココナッツミルクベースのスープが良く合います。

調理時間：30分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

センレック  (乾麺)140g
むきエビ  100g
玉ネギ  1/4個
シメジ  1パック ＜香り出し＞
  サラダ油  大さじ1
  ニンニク  (みじん切り)1片分
  ショウガ  (みじん切り)1片分
  赤唐辛子  (刻み)1本分
＜スープ＞
  水煮トマト  (缶)1/2缶(200g)
  水  200ml
  顆粒チキンスープの素  小さじ2
  ナンプラー  大さじ1
  オイスターソース  小さじ1
ココナッツミルク  (缶)200g
パクチー（香菜）  (みじん切り)少々

【下準備】

むきエビは、背に浅く切り込みを入れて背ワタを取り除き、分量外の塩を加えて塩もみし、さらに分量外の片栗粉を加えてもみ、水洗いして臭みを取る。

玉ネギは薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜スープ＞の水煮トマトがホールの場合は潰しておく。

【作り方】

1. 鍋に＜香り出し＞の材料を入れ、弱火にかける。香りが出てきたら、玉ネギを入れ、分量外の塩少々を振って炒める。

塩少々を振ることで、玉ネギの炒める時間を短縮し、甘みを引き出すなどの効果があります。
2. (1)にシメジを入れ、分量外の酒、または水大さじ1を加え、蓋をして2〜3分程度蒸し煮にする。

シメジの旨みを引き出します。
3. (2)に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、沸騰したら火を弱めて2〜3分煮る。

4. (3)にココナッツミルクとむきエビを加え、むきエビに火が通るまで混ぜながら中火で煮る。分量外の塩で味を調える。

5. たっぷりの熱湯に、センレックを指定の時間通り浸し、ザルに上げて水気をきる。麺を器に入れ、(4)を注ぐ。上からパクチーを散らす。

【副菜】モヤシのカレー炒め
手軽にもう1品作りたいときにおすすめ！　ピリッとした辛さがクセになります。

調理時間：15分
カロリー：131Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

モヤシ  1袋
卵  1個
サラダ油  小さじ2
＜調味料＞
  カレー粉  小さじ1
  オイスターソース  小さじ2
  きび砂糖  小さじ1/2
  塩  少々
一味唐辛子  (お好みで)少々

【下準備】

モヤシはできればヒゲ根を取って水に放ち、ザルに上げて水気をきる。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、モヤシを加えて炒める。油が回ったら＜調味料＞の材料を入れ、炒め合わせる。

2. (1)をフライパンの端に寄せて卵を割り入れ、炒り卵を作る。かたまってきたら全体に混ぜ合わせ、器に盛る。お好みで一味唐辛子を振る。

【デザート】ココナッツカボチャプリン
ココナッツミルクとカボチャを使ったエスニックプリン。大皿で作って取り分けても良いですね！

調理時間：40分+冷やす時間
カロリー：197Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カボチャ  100g
ココナッツミルク  (缶)100g
卵  1個
砂糖  20g

【下準備】

カボチャは種を取り除き、皮を削ぎ落として3cm角くらいに切る。耐熱容器に入れ、ラップをかけ電子レンジで3〜4分、柔らかくなるまで加熱する。

カボチャは粗熱を取って置きます。

【作り方】

1. ミキサーにカボチャ、ココナッツミルク、卵、砂糖を入れて、かくはんする。

2. (1)をココット皿などの耐熱容器に2等分にして注ぎ、上からアルミホイルをかぶせ、蓋にする。

3. 深めのフライパンに(2)を入れ、耐熱容器の半分くらいの高さまで水を入れる。フライパンの蓋をして、中火にかける。

4. (3)が沸騰したら火を弱め、15〜20分弱火で蒸す。火を止め、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れ、食べる直前まで冷やす。

プリンの中央がすこしかたまり、ゆすると揺れるくらいで蒸し上がりです。