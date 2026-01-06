【今日の献立】2026年1月8日(木)「ココナッツ風味のタイ風ヌードル」
今日はエスニック料理の献立です。主食もデザートもココナッツ風味ですよ。
【主食】ココナッツ風味のタイ風ヌードル
自宅でタイ気分。米粉の麺、センレックには濃厚なココナッツミルクベースのスープが良く合います。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）センレック (乾麺)140g
むきエビ 100g
玉ネギ 1/4個
シメジ 1パック ＜香り出し＞
サラダ油 大さじ1
ニンニク (みじん切り)1片分
ショウガ (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (刻み)1本分
＜スープ＞
水煮トマト (缶)1/2缶(200g)
水 200ml
顆粒チキンスープの素 小さじ2
ナンプラー 大さじ1
オイスターソース 小さじ1
ココナッツミルク (缶)200g
パクチー（香菜） (みじん切り)少々
【下準備】むきエビは、背に浅く切り込みを入れて背ワタを取り除き、分量外の塩を加えて塩もみし、さらに分量外の片栗粉を加えてもみ、水洗いして臭みを取る。
©Eレシピ
玉ネギは薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜スープ＞の水煮トマトがホールの場合は潰しておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜香り出し＞の材料を入れ、弱火にかける。香りが出てきたら、玉ネギを入れ、分量外の塩少々を振って炒める。
©Eレシピ
塩少々を振ることで、玉ネギの炒める時間を短縮し、甘みを引き出すなどの効果があります。
2. (1)にシメジを入れ、分量外の酒、または水大さじ1を加え、蓋をして2〜3分程度蒸し煮にする。
©Eレシピ
シメジの旨みを引き出します。
3. (2)に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、沸騰したら火を弱めて2〜3分煮る。
©Eレシピ
4. (3)にココナッツミルクとむきエビを加え、むきエビに火が通るまで混ぜながら中火で煮る。分量外の塩で味を調える。
©Eレシピ
5. たっぷりの熱湯に、センレックを指定の時間通り浸し、ザルに上げて水気をきる。麺を器に入れ、(4)を注ぐ。上からパクチーを散らす。
©Eレシピ
【副菜】モヤシのカレー炒め
手軽にもう1品作りたいときにおすすめ！ ピリッとした辛さがクセになります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：131Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）モヤシ 1袋
卵 1個
サラダ油 小さじ2
＜調味料＞
カレー粉 小さじ1
オイスターソース 小さじ2
きび砂糖 小さじ1/2
塩 少々
一味唐辛子 (お好みで)少々
【下準備】モヤシはできればヒゲ根を取って水に放ち、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、モヤシを加えて炒める。油が回ったら＜調味料＞の材料を入れ、炒め合わせる。
©Eレシピ
2. (1)をフライパンの端に寄せて卵を割り入れ、炒り卵を作る。かたまってきたら全体に混ぜ合わせ、器に盛る。お好みで一味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【デザート】ココナッツカボチャプリン
ココナッツミルクとカボチャを使ったエスニックプリン。大皿で作って取り分けても良いですね！
©Eレシピ
調理時間：40分+冷やす時間
カロリー：197Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カボチャ 100g
ココナッツミルク (缶)100g
卵 1個
砂糖 20g
【下準備】カボチャは種を取り除き、皮を削ぎ落として3cm角くらいに切る。耐熱容器に入れ、ラップをかけ電子レンジで3〜4分、柔らかくなるまで加熱する。
©Eレシピ
カボチャは粗熱を取って置きます。
【作り方】1. ミキサーにカボチャ、ココナッツミルク、卵、砂糖を入れて、かくはんする。
©Eレシピ
2. (1)をココット皿などの耐熱容器に2等分にして注ぎ、上からアルミホイルをかぶせ、蓋にする。
©Eレシピ
3. 深めのフライパンに(2)を入れ、耐熱容器の半分くらいの高さまで水を入れる。フライパンの蓋をして、中火にかける。
©Eレシピ
4. (3)が沸騰したら火を弱め、15〜20分弱火で蒸す。火を止め、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れ、食べる直前まで冷やす。
©Eレシピ
プリンの中央がすこしかたまり、ゆすると揺れるくらいで蒸し上がりです。