【SHOO・LA・RUE】の“ショルダーバッグ”が優秀！「2WAYで使える」「ポケットが8つある」

毎日使うバッグは、見た目の可愛さはもちろん、使い勝手の良さにもこだわりたいところ。【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】の「ショルダーバッグ」は、2WAY仕様や多数のポケット付きなど、あると嬉しい機能が備わっているのが魅力です。ラメ入りの生地を使用したショルダーバッグや、配色ベルトがおしゃれなショルダーバッグなど、お出かけの相棒にしたくなりそうな注目のアイテムをご紹介します。

一点投入で旬度アップを狙える主役級バッグ

【SHOO・LA・RUE】「ラメ入り生地ショルダーバッグ」\3,489（税込）

シルバーラメ入りの毛足の長い生地を使用。コーデに上品な華やかさをプラスできるショルダーバッグ。ブラウンカラーがトレンド感アップもサポートします。公式オンラインストアで「取り外し可能なショルダー紐が付いておりますので、2WAYでご使用いただけます」と紹介されているように、ファッションやシーンに合わせたスタイリングを楽しめるのも嬉しいポイントです。

配色ベルトがおしゃれ見え！ 小物も整理しやすい

【SHOO・LA・RUE】「配色ベルトがアクセント 3層ショルダーバッグ」\3,989（税込）

太めのショルダーベルトのバイカラー配色がコーデのポイントに。メタリックシルバーカラーが煌めいて、重くなりがちな冬の装いもパッと垢抜けた印象に。メイン収納は、荷物を整理して入れやすい3層構造。背面には、スマホや鍵などサッと取り出したいものを入れるのに便利なオープンポケット付き。実用性も備わっている優秀アイテムです。

荷物を仕分けしやすい！ スエード調素材が冬っぽ可愛い

【SHOO・LA・RUE】「前ポケットショルダーバッグ」\2,992（税込・セール価格）

あたたかみのあるスエード調の生地が、冬ムードを盛り上げるショルダーバッグ。「前にはファスナーポケットと、オープンポケット、メイン収納の前後にはオープンポケットがありますので、荷物の仕分けに便利です」と公式オンラインストアで紹介されているように、使い勝手の良さも期待できます。スッキリ持ち運べるコンパクトフォルムで、毎日のお出かけにヘビロテしたくなりそうです。

8ポケットにアップデート！ デイリーカジュアルの相棒に

【SHOO・LA・RUE】「【8ポケット】フロント切り替えショルダーバッグ」\2,989（税込）

少しムラのあるレザー調素材を使用。デイリーカジュアルコーデにぴったりのショルダーバッグ。フロント部分の切り替えデザインがおしゃれ見えもサポートします。フロント部分や背面、メイン収納の前など、あると嬉しいところにポケットを装備。公式オンラインストアによると「今シーズンはポケットが1つ増え、8ポケットにアップデートしました」とのこと。さらに使いやすくなっているようです。

※すべての商品情報・画像はSHOO・LA・RUE出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i