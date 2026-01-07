²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÖÀï¤¤¤¿¤¤¡×£×£Â£Ã¤Ø£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£Ç£Í¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï£×£Â£Ã»Ù»ýÇÉ¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤ëËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È²¬ËÜÀá¡É¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Þ¤ÊÌ¼¤Î°ì¸À¤òµó¤²¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¿·ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¿·Á¯¤ÊÀÄ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¡££³·î¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢µåÃÄ¤â¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é£¸Âæ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤éÌó£µ£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬¾ìÆâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢ÊÆ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¡Ö¥²¥ì¥í¤ÎºÆ·ÀÌóµé¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÃíÌÜ¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡£Ê£¿ô¸õÊä¤«¤é¥Ö·³¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³¹¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¶¯¤¯À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌ¼¤Ë£³£°µåÃÄ¤Î¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡È·è¤á¼ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ÊÌ¼¤Î°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾ìÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÏÂ¤é¤²¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Î³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¥«¥ó¥Ú¤Ê¤·¤Ç¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÈÆþÃÄ¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö£Ç£ï¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£á£ù£ó¡ª¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÎÁªÂò¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿Æ´¤ì¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µð¿Í»þÂå¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢¿·Á¯¤ÊÀÄ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¤³¦°ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì´ÉñÂæ¤Ë¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤À¡££³·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦£×£Â£Ã¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É£²È¯¤òÊü¤Á¡¢À¤³¦°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£º£Âç²ñ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤À¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ£±Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾Áª¼ê¤È¤Î·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤ä¡¢½ç±þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Àµ¼°¤ÊÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥È¥¥ó¥¹£Ç£Í¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï£×£Â£Ã»Ù»ýÇÉ¡£Ìîµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µåÃÄ¤â»²Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆÍ¡£Âè£·Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢£±£¹£¹£³Ç¯°ÊÍè£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£²»à¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢°Ì´¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ÇµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿Èá´êÃ£À®¤Ø¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Êµð¿Í¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡£µð¿Í¤ÎÌî¼ê¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î»á°ÊÍè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£¸Æ¤ÓÌ¾¤È¤·¤Æµá¤á¤¿¡Ö¥«¥º¡×¤ÎÌ¾¤ò¡¢Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤È¤É¤í¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡»¡Ä¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÁáÂ®¡¢²¬ËÜ¤Î¿·ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¶öÁ³¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Öºë¶Ì¸©¤Ë¾¯¤·½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍè¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Û
£È£å£ì£ì£ï¡¡£å£ö£å£ò£ù£ï£î£å¡¥
£Í£ù¡¡£î£á£í£å¡¡£é£ó¡¡£Ë£á£ú£õ£í£á¡¡£Ï£ë£á£í£ï£ô£ï¡¥
¡Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ç¤¹¡£¡Ë
£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£ö£å£ò£ù¡¡£í£õ£ã£è¡¡£æ£ï£ò¡¡£ô£è£é£ó¡¡£ï£ð£ð£ï£ò£ô£õ£î£é£ô£ù¡¥
£É¡Ç£í¡¡£ö£å£ò£ù¡¡£è£á£ð£ð£ù¡¡£ô£ï¡¡£ê£ï£é£î¡¡£ô£è£å¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£á£ù£ó¡¥
¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
£É¡¡£÷£é£ì£ì¡¡£÷£ï£ò£ë¡¡£è£á£ò£ä¡¡£å£ö£å£ò£ù£ä£á£ù¡¡£á£î£ä¡¡£ä£ï¡¡£í£ù¡¡£â£å£ó£ô¡¡£æ£ï£ò¡¡£ô£è£å¡¡£ô£å£á£í¡¥
¡Ê»ä¤ÏËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£æ£ï£ò¡¡£ù£ï£õ£ò¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô¡¥
£Î£é£ã£å¡¡£ô£ï¡¡£í£å£å£ô¡¡£ù£ï£õ¡¥£Ç£ï¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£á£ù£ó¡ª
¡Ê¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥´¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ª¡Ë
¡¡¢¡²¬ËÜ¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤Î¡Ë¥Ü¥é¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥Ü¥é¥¹¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡£
¡¡¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥È¥í¥ó¥È¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Î°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¢¥Ä¤¯¤Æ¡¢´¶Æ°¤¹¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¡á¼Ì¿¿¡¢¶¦Æ±¡á¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¥º¡¼¥à¤ÇÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¡Ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤Êý¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£´é¤¬ÉÝ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥È¥í¥ó¥È¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤ÏËèÆü¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤°¦¾Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥Ü¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥ª¡¼¥¯¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¼ãÂç¾¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥«¥º¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×