Minimalの限定セットで味わう、実験から生まれた職人の板チョコレート

スペシャルティチョコレート専門店Minimalから、年に一度だけ登場する特別なアソートセット「MinimalWORKS：Experimental」が発売されます。職人たちの探究心と技術が詰まった9種の板チョコレートは、食べ比べるたびに新しい発見をもたらす存在。見た目にも美しい限定パッケージは、バレンタインやホワイトデー、大切な節目のギフトにもふさわしい一箱です。

実験から生まれた9種の板チョコ

今年のテーマは「Experimental」。2019年から続く実験的シリーズ全21作の中から、特に反響の大きかった9種を厳選しています。

#13.1ガーナ産は甘味と苦味の振幅を追求し、力強さの中に調和を表現。

#11.1フィリピン産は油脂分を調整し、理想的な口当たりを実現しました。

#17.1ハイチ産は乳成分を加え、ナッツのような香ばしさと満足感を演出。

#20.1インド産は二次発酵による酸味の最大化が印象的。

#2.1コロンビア産は加工法違いのブレンドで余韻を深めています。

#18.1マダガスカル産は果実味とミルクの調和が魅力。

#14.1ベネズエラ産は花香を引き出したセイバリーな一枚。

#1.1ブラジル産はハーブのような香りが長く続きます。

#19.1ガーナ産ミルクチョコレートは力強さと甘味のバランスが秀逸です。

ギフト映えする限定パッケージ

「Experimental」を体現した限定デザインのボックスは、カカオの香りやフレーバーの広がりをカラフルなグラデーションで表現。

毎年一新される「MinimalWORKS」ならではのアバンギャルドな佇まいが、箱を開ける前から高揚感を誘います。

内容量は9種×2枚の計18枚入りで、ゆっくりと味わえるボリューム感も魅力。価格は5,940円(税込)です。

体験型ワークショップにも注目

発売日には、代表でカカオバイヤーの山下氏によるテイスティングワークショップも開催。実際に食べ比べながら、カカオの個性や開発秘話を聞ける貴重な機会です。

開催日は2026年1月17日(土)と2月14日(土)、参加費は一人3,000円(税込)。チョコレート好きにはたまらない、特別な時間が用意されています。

想いを託す特別な一箱

MinimalWORKS：Experimentalは、単なるチョコレートセットではなく、職人の挑戦と発見を味わう体験そのもの。自分へのご褒美にも、大切な人への想いを伝えるギフトにも寄り添ってくれます。

限定デザインの箱に詰められた9つの実験が、記憶に残る甘い時間を演出してくれるはず♡