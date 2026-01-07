°µ´¬2G2A¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¡¢4ÅÀ´ØÍ¿¤Ç°ìÈÖ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤è¤¯½Ð¤¿¥´¡¼¥ë¡×
[1.7 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè1Àá ÆüËÜ 5-0 ¥·¥ê¥¢ ¥¸¥Ã¥À]
¡¡°µ´¬¤Î4ÆÀÅÀ´ØÍ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£U-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç5-0¤È²÷¾¡¡£MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¤Ï2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÁ´Á³ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç²ñ¤Î½éÀï¤ÇÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÂç²ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇPAÃæ±û¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤½¤Î¸åÙÉ¹³¾õÂÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö·è¤áÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(º´Æ£)¡£Á°È¾¤Ï1-0¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¤Î2Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¤ÏFW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢º´Æ£¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë30Ê¬¤Ë¤ÏDF²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¡¢º´Æ£¤¬PA¼êÁ°¤Ç±¦Â¥È¥é¥Ã¥×¡£¤¹¤Ð¤ä¤¤È¿Å¾¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¡Ö¥¿¡¼¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤è¤¯½Ð¤¿¥´¡¼¥ë¡×¤È°ìÈÖ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¤Ë¤ÏFWÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)¤Î¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢º´Æ£¤Ï2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡£°µ´¬¤Î³èÌö¤Ë¤â¡Ö¿ô»ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÅö¤ËÁ´Á³¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎPK³ÍÆÀ¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤ÈFWÆ»ÏÆË¤¬²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ»ÏÆ¡£¡ÖËÍ¤â½³¤ë°ì¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æ»ÏÆÁª¼ê¤âFW¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â¤â¤¦2ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×(º´Æ£)¡£¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤º²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¼«¿È¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈËþÂ¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÃæ2Æü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡°µ´¬¤Î4ÆÀÅÀ´ØÍ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£U-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç5-0¤È²÷¾¡¡£MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¤Ï2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÁ´Á³ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç²ñ¤Î½éÀï¤ÇÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÂç²ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇPAÃæ±û¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤½¤Î¸åÙÉ¹³¾õÂÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö·è¤áÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(º´Æ£)¡£Á°È¾¤Ï1-0¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¤Ë¤ÏFWÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)¤Î¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢º´Æ£¤Ï2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡£°µ´¬¤Î³èÌö¤Ë¤â¡Ö¿ô»ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÅö¤ËÁ´Á³¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎPK³ÍÆÀ¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤ÈFWÆ»ÏÆË¤¬²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ»ÏÆ¡£¡ÖËÍ¤â½³¤ë°ì¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æ»ÏÆÁª¼ê¤âFW¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â¤â¤¦2ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×(º´Æ£)¡£¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤º²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¼«¿È¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈËþÂ¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÃæ2Æü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬±¦Íø¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é¤Îº¸Â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å!
º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¤Þ¤¿¤â¤äµÕÂ¤Çº£Æü2ÅÀÌÜ¤òÆÍ¤»É¤¹⚡️
AFC U23 ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ¡ß¥·¥ê¥¢
DAZN ÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/xvgyyUzdvw
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)