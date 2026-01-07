既読スルーより嫌？男性が一気に冷める女性の「LINE残念行動」
恋愛の始まりは、ほとんどLINEやSNSのやり取りから。だからこそ「たかがLINE」と油断していると、知らないうちに男性の気持ちを冷ましてしまうことがあるのです。そこで今回は、男性が一瞬で冷める女性の「LINE残念行動」を紹介します。
返信が遅すぎる or 早すぎる
駆け引きのつもりでわざと遅く返す、逆に秒で返信しすぎるのはどちらもNG。男性は「自分に興味がないのかな？」とも感じますし、「重すぎるのかな？」とも不安になります。自然体でやり取りすることが一番好感度を保てるポイントです。
長文すぎて読むのが大変
気持ちを伝えたいからといって、日記のような長文を送り続けるのは負担に。男性は「読むのが面倒」「返事を考えるのが重い」と感じがち。要点を絞ってコンパクトに送る方が、逆に好感度が上がります。
ネガティブな愚痴ばかり
仕事の疲れや友達との不満をLINEで吐き出すのもほどほどに。男性は「会う前から気持ちが重くなる」と敬遠してしまいます。弱音を見せるのは悪いことではありませんが、ポジティブな話題とのバランスが大切です。
LINEは恋愛の第一関門。小さなやり取りが相手の印象を大きく左右するので、ぜひ今回挙げたポイントをやり取りの際は意識してくださいね。
