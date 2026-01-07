深夜の連絡＝下心とは限らない。状況を添えるのは誠実な“本命サイン”
男性から深夜に届く連絡は、「遊び目的？」と不安にもなることも。でも、彼が用件や状況を添えて連絡してくるなら、それは下心ではなく、あなたに誤解してほしくないからかもしれません。連絡内容に誠実さがにじんでいるなら“本命サイン”と考えられます。
男性は「用件＋状況」を添えて誤解を避けようとする
曖昧な誘い方や、目的不明の深夜連絡は不安のもと。でも、男性は本命相手にはそんな誤解さをれたくないので、何のための連絡かを明確にしようとする傾向があります。本命サインであれば、あなたの信頼を失いたくない気持ちが前に出るものです。
男性はあなたの時間帯に配慮し“連絡ペース”を整える
男性は自分のペースではなく、本命女性の生活リズムを考えて連絡する傾向も。例えば、あなたが朝型なら夜の連絡を控えるようになりますし、あなたが夜型なら、朝型の男性であっても寄り添うように夜に連絡してくるものです。これもまた、本命であるあなたを大切に思う気持ちの表れです。
男性は返信が遅れた理由を“言い訳ではなく説明”として共有する
本命の女性への連絡の時間が遅くなった時、男性が「会議が伸びてた」「体調が落ちて少し休んでた」など状況説明してくれるのは、あなたの不安を先回りして解消したい意図があるから。責められたくないからではなく、安心してほしいだけでしょう。
連絡は時間帯だけで判断する必要はありません。用件・配慮・状況説明の３つが揃った連絡は、あなたへの誠実さが自然とにじむ“本命サイン”と受け止めて大丈夫ですよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
