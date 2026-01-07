俺のことだけを考えてよ。男性が「嫉妬する瞬間」とは

意外と男性も嫉妬をするもの。

しかも、その嫉妬は好きな女性に向けられるケースもあるのです。

そこで今回は、男性が「嫉妬する瞬間」を紹介します。

他の男性との関係について嫉妬する


好きな女性が他の男性と親しそうにしているだけで嫉妬の気持ちが芽生える男性は少なくありません。

軽い嫉妬なら問題ないですが、中には嫉妬心が募りすぎて必要以上に女性に対して束縛や詮索をする男性も。

愛情の証とも言えますが、あまりにも嫉妬の度合いが激しい男性には要注意です。

元カレに対して嫉妬する


男性によっては元カレに対して嫉妬するケースも。

女性としては過去のこととしてキレイに縁を断ち切っていたとしても、「なんとなく元カレと比較されている気がする」「元カレの方が自分よりも愛されていた気がする」などの理由で嫉妬してしまうのです。

好きな女性の仕事や趣味への嫉妬


好きな女性が仕事でうまくいったり、趣味について周囲から高い評価を受けたことで嫉妬の気持ちが芽生える男性もいます。

「自分よりも仕事や趣味を大切にしている」「なんとなくプライドを傷つけられた」など、プライドの高い男性ほどそのように感じる傾向があるでしょう。

男性を嫉妬させないようにするには、愛情表現を怠らず、安心感を与えることがポイントなので、ぜひ男性が嫉妬心を持つ傾向に合わせて上手に対処していきましょうね。

