いつも私ばっかり…。不倫相手の彼に振り回されてる気がする瞬間
気づけば、彼の都合に合わせることが当たり前になっている。無理してないつもりなのに、なんだか疲れてしまう日がある。“不倫相手に振り回されてる気がする”のは、弱さではなく、重ねた気づきが線になる瞬間があるから。まずは、そう感じた“瞬間”を言葉にしてみましょう。
彼の一言で予定を変えてしまった瞬間
「今日会える？」の一言で、自分の予定を書き換えてしまったとき。逆に、約束の日に「やっぱり無理」と言われて、怒れずに飲み込んだとき。小さな我慢に気づいた瞬間、振り回されてる気持ちが静かに顔を出します。
彼の反応で心が上下した瞬間
メッセージの温度で、今日の気分が決まってしまう。嬉しくて救われた日もあれば、素っ気なさに不安が広がる日もある。彼の機嫌が“あなたの指標”になったと感じた瞬間、優先順位のバランスにズレが生まれやすくなります。
“合わせる側”に回っていると気づいた瞬間
会う日も場所も時間も、気づけばあなたが彼に合わせようと調整していた。希望を言う前に「合わせるよ」と言ってしまった自分に気づいた。これらは彼と離れたくない気持ちの表れでもあるけれど、息苦しさを感じたなら“断る選択肢”を持つ日を作ってもいいはずです。
振り回されてる気がした自分を、責めなくて大丈夫。その違和感は、感情のSOSであり、次へ進む手前のサインです。一度立ち止まって、「今日は返事を急がない」「断る練習を一回だけ」など、小さな調整を図っていきましょう。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼「このままじゃダメだ」不倫を終えたい女性に必要な最初のステップ