Ê¼»Î¡Ö¿ÀÀ»¤Ê»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¡¡Àµ¶µ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï7Æü¡¢¥í¥·¥¢Àµ¶µ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Î¶µ²ñ¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÊ¼»Î¤é¤ÈÎéÇÒ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡Ö¥í¥·¥¢¤Ç¤ÏÊ¼»Î¤é¤¬ÁÄ¹ñ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÀ»¤Ê»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½¡¶µÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö»üÁ±³èÆ°¤ËÎå¤ß¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¿Í¤äÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤Î»²²Ã¼Ô¡¢ÂàÌò·³¿Í¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÁ´°÷¤¬¶¦ÄÌ¤Î¾¡Íø¤ò¤È¤â¤Ë´î¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÊÂ¾½¡ÇÉ¤Î¿Í¡¹¤â¡Ëº£Æü¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£