2026年は「黒髪回帰」へ。重見えしない“透けブラック”で整える大人の旬顔ヘアカラー＆白髪対策
新しい年の始まりは、髪を通して“自分のアップデート”を感じやすいタイミング。2026年のヘアカラーは「黒髪回帰」の流れがじわりと加速しています。ただの黒ではなく、光に当たった瞬間に透明感がにじむ“透けブラック”が主役です。
「黒は重く見える」「似合わなくなってきた」といった不安は、色そのものよりも質感と明度の選び方に原因があることも。特に40代以降は、白髪が“増える”より混ざり方のバランスが気になり始める頃。だからこそ、黒髪に戻すなら隠さない×馴染ませるの発想も欠かせません。
“ただ黒にする”と老け見え？光を透かすのがカギに
黒をベタッと入れると、地毛と白髪のコントラストが際立ち、表情の陰影が強く見えることも。そこで頼りたいのが、明度５〜６前後の透けブラック。ほんの少し明るさを残すだけで、白髪と地毛の境目が目立ちにくくなり、伸びても差が出にくいというメリットも生まれます。
冬の外でふと鏡に映った時、黒が重く沈まず光をふわっと返す感触があれば、それが成功のサイン。髪の表面に細いハイライトを混ぜる“白髪ぼかし”を組み合わせれば、白髪を消さずに印象だけ若く・軽く見せられるでしょう。
服の色とケンカしない黒が、首元の重さを中和する
冬はコートやマフラーで首元に重心が下がりやすく、髪色まで沈んで見えることも。透けブラックなら光を拾いやすいため、黒髪でもコーデに埋もれにくいのが魅力です。特にグレージュ・ネイビー・アイボリーなど、大人の定番色との相性が良く、日常のコーデでも扱いやすい選択肢と言えます。
新年の更新に選びたいのは「無理せず続けられる黒」
透けブラックは、伸びた部分とのギャップが目立ちにくく、慌てて美容室に駆け込まなくていいのも魅力のひとつ。白髪との共存を前提にするからこそできる、前向きな黒髪回帰と言えるかもしれません。
大人のヘアカラーは、若返りをめざすだけのものではなく、日々のおしゃれをラクにするための選択肢でもあります。“黒”という原点に戻りながら、透明感で更新していく。そんな一年の始まりに、透けブラックをひとつの基準にしてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
