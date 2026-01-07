腰まわりの“もたつき”が軽くなっていく。１日５回【見た目年齢が若返る】簡単エクササイズ
履き慣れたボトムスがなんとなくキツく感じる、鏡に映る横姿が気になる…。そんな“腰まわりのもたつき”は、年齢による脂肪だけでなく、体幹の使いづらさが原因になっていることも。そこで取り入れたいのが、姿勢を整えながら内側から引き締めるピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】。日常の動作や姿勢まで変わっていく実感が得られるはずです。
スフィンクスキャメル
（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く。また、お尻をきゅっとしめて、息を吐きながらお腹を薄くする
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら頭の上から順番に１本ずつ背骨をゆっくり丸めていく
（３）頭が下がりきったら息を吸う
（４）息を吐きながら、下から背骨を１本ずつ伸ばすように意識して（１）の姿勢に戻していく
▲頭頂部を真上に引き上げるイメージです
これを“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「あごを引いた状態で頭を動かすこと」がポイント。頭を動かす際にあごを上げた状態にならないように注意しましょう。気づけば腰まわりの印象が軽くなり、ふとした横姿にも自信が宿るようになりますよ。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
