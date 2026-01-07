ぷよぷよ二の腕にサヨナラ！１日１セット【肩まわりまで引き締まる】簡単ポーズ
ノースリーブや半袖を着るたびに気になる「二の腕のたるみ」や「肩まわりのもたつき」。実はそれ、姿勢の崩れや肩のこりが原因かも。そこで今回は、そんな悩みにアプローチできるヨガの簡単ポーズ【ゴームカアーサナ】を紹介します。肩甲骨まわりをしっかり動かしながら、続けるほどスッキリ引き締まったラインに。運動が苦手でも実践しやすく、朝の習慣やすきま時間にもぴったりです。
ゴームカアーサナ
（１）床にあぐらで座り、左腕を上げる
▲あぐらで座るとき、できる方は左右のひざを組んで上下で重ねてください
（２）左腕を背中に回し、右腕を横に伸ばして背中に回していく
（３）背中で両手を握り合わせて、目線をやや上に向けたままゆっくり３呼吸（約30秒間）キープする
▲背中で両手を握り合わせるのが難しい方はタオルを使ってサポートしましょう
腕を変えて反対側も同様に行います。なお、ポーズをキープする際にお尻や脚が上がっていると期待する効果を得られませんので、「背筋を真っ直ぐかつ胸をスッキリ開くこと」を意識して実践してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞