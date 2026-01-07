大韓電線が7日、米国で1000億ウォン規模の超高圧電力網構築プロジェクトを受注したと明らかにした。

大韓電線の米国法人T．E．USAはカリフォルニア州リバーサイド地域に230キロボルト級新規送電線を構築する核心インフラ事業を受注した。地域内で増加する電力需要に対応し安定した電力を供給するための事業だ。大韓電線は設計から生産、敷設、接続、試験、試運転に至る全過程の責任を負うフルターンキー方式で事業を進める。大韓電線は「これまで米国で行われた超高圧交流送電（HVAC）電力網事業などに参加して能力を証明してきたおかげ」と説明した。

米国は老朽電力網交替と新規送電網拡充が急がれる状況だ。人工知能（AI）産業拡散とデータセンター増設で年間電力需要は2024年の4兆1000億キロワット時から2030年には5兆キロワット時を超えるという見通しも出ている。AI発の電力需要が爆発し韓国の電線業界の期待感も高まっている。大韓電線関係者は「年初に受注を獲得しただけに、昨年達成した受注残高3兆4000億ウォンを継続できるよう努力したい。米国の電力網高度化と大規模インフラ投資が本格化する中で、米国市場での位置付けを強化していきたい」と明らかにした。