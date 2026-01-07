中国を国賓訪問中している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は、中国の習近平国家主席に「（韓国は北朝鮮と）疎通自体ができないので中国が平和の仲裁者の役割をすれば良いだろう」と語ったと話した。習主席は「これまでの努力を評価し、忍耐心を持つ必要がある」と答えたと李大統領は伝えた。李大統領は7日に上海で行った同行記者団との懇談会で、5日に行われた韓中首脳会談でこうした対話をやりとりしたと明らかにした。

李大統領は習主席の「歴史の正しい側」発言に対しては、「孔子の言葉として聞いた。『まじめにしっかり生きよう』というような意味と理解した」と話した。習主席は韓中首脳会談の冒頭発言で「（両国は）歴史の正しい側にしっかりと立ち正確な戦略的選択をしなければならない」と話した。これに対して米中と中日の対立の渦中で習主席が「中国側に立て」と韓国を圧迫したという見方が出ていることから意味を制限したものだ。

李大統領は「各自がしたい話をするもの。各国の核心的利益や重大関心事に対して当然尊重しなければならない」と付け加えた。続けて「習主席は中国の国家的利益のために最善を尽くし、韓国大統領李在明は韓国の国益に向け最善を尽くすものではないか」と話した。

中国の限韓令解除に対して李大統領は「（習主席が）実務部署で具体的協議をするよう話したので実際に協議が行われるだろう。彼ら（中国）の表現によると、秩序正しく、有益に、健全にこの問題はうまく解決されるだろう」と話した。限韓令と関連した習主席の表現に対して李大統領は「（解決の）兆し程度でなく明確な意思表明だと考える」と述べた。ただ「春も突然来たりはしない」として解除までは時間が必要だと付け加えた。

李大統領は首脳会談で韓中暫定措置水域に設置された西海（黄海）の構造物問題と関連した対話もあったと話した。李大統領は「『（中国が）管理する施設は撤収する』というので多分移すことになりそうだ」とした。韓国が問題と指摘する構造物は中国側が撤収を決めたという意味だ。李大統領は実務陣に「（共同管理水域）中間を正確に（境界線として）引いてしまおう」と提案した点も公開した。その上で「問題の原因を除去する方向で実務協議が進められるだろう」とした。

李大統領は韓国国内の嫌中問題にも言及した。李大統領は「香港を除いた（対中）貿易収支が赤字に転落した。なぜそうなったか、中国人の立場で韓国商品を見るのが嫌なのだろう」と話した。李大統領はこうした背景に韓国内の嫌中があると主張した。李大統領は嫌中・嫌韓問題で「韓国がはるかに大きな被害を受けた」と話した。

李大統領は「どのように改善するのか、根拠なく不必要な嫌中助長はなくさなければならない。不正選挙を中国がどうしたこうしたと、こうしたおかしな話をして（中国の）感情を傷つけても良いのか」と話した。李大統領はクーパンの大規模個人情報流出事件の容疑者とされる人物が中国人であることに対しては「クーパンの犯罪行為者が中国人だからとどうしろというのか。日本人だったならその時から日本人を嫌うのか」としてクーパン問題にも嫌中問題があると述べた。

李大統領は「できるだけ（習主席と）1年に1回以上は直接会うつもり」と話した。今回澗松（カンソン）美術館が所有していた石獅子像を中国にプレゼントしたことに対しては「それぞれ本来の場所にあることを象徴的に見せたかった」と明らかにした。澗松美術館が石獅子像を中国に無償で伝達しようとしたが、手続き上可能でなく韓国政府が譲り受けて贈ったという背景も説明した。李大統領は澗松美術館の財政難に言及しながら、「適正価格をすべて払えばとても多いようだから一定程度は補償することを検討するよう注文しておいた状態」と説明した。

李大統領は中日対立で仲裁者の役割をするのかとの質問には「出る時に出るべきで、出るべきでない時に出れば別に役に立たないこともある」として現在の状況では仲裁者の役割は必要でない段階だと説明した。