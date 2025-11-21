スマホは複数台使っているため、使用データ量が分散されて、ギガプラン2ギガでも上限に達したことがなかったIIJmioユーザーですが、先日、久しぶりに容量の上限に達してX（旧Twitter）も見られないという状態になりました。

容量上限に達したということに最初は気がつかず「通信障害でもあったかな」と思って調べようにもWeb画面を表示できない。別のスマホを取り出して使うと問題なく通信できるので、やっとギガがなくなったことが分かるという始末。

とあるユーザーの方がおっしゃっていましたが、「もうすぐデータ容量上限が来ますよー」と教えてくれるサービスが欲しいなと確かに思いました。

でも、IIJmioは「My IIJmio」アプリですぐにデータ残量をチェックできるのがいいですね。見てみたところ、データ繰り越しを加えた4GBをすべて使い切って残量が0ギガに。以前、SIMを入れ替えたのに、それを忘れて2ギガプランで普通にデータ通信していたのが良くなかったようです。

My IIJmioアプリ。毎月の請求額やデータ残量、利用状況などが確認できます。これはすでにシェア設定後の画面。データ追加、データシェアの手続きや契約内容の確認、プラン変更などさまざまな手続きがこのアプリからできて見やすく使いやすいです。

また、電車の中でときどき遊ぶゲームの広告にデータを使われているのではないかと疑っています。それほど凝ったビジュアルでもないカードゲームで遊ぶことがあるのですが、無料で使っているのでちょくちょく広告が入ります。それが動画だったり、途中まで遊べるゲームだったり。何度も表示されると結構なデータ容量を消費していそうです。

ともあれ、まずは高速通信を回復させなくては。以前だったらSIMカードを入れ替えていましたが、使っているのはiPhone 17 Pro。実はeSIMはこのIIJmioの1回線だけで、他はすべて物理SIMなのです。

今後いくつかeSIMに変えてもいいなと思ってはいますが、どの回線をeSIMにしてどの回線を物理で残すか少し考える必要があると思い、そのときはとりあえず追加容量を購入することにしました。

ギガプランの追加データ量は1GB220円（税込み）と安いです。例えば、ドコモの「1GB追加オプション」は1GB1100円（税込み）ですよ。それに比べたら安過ぎでしょう。でも、月半ばで1GBだけというのはとても不安。これはもう一度追加かなぁと思っていました。

ところで、私は「Xiaomi 14 Ultra」をできるだけ安く購入するために契約した、IIJmioの回線をもう1つ持っています。14 UltraにはそのSIMではなく、ドコモMAXのSIMを入れてテザリング、動画視聴などで使っているため、IIJmioのもう1つの回線は塩漬け状態。繰り越し含めた4GBが丸々残っていました。

すでに読者の皆様は一斉にツッコミを入れてらっしゃるでしょう。なぜそこからデータをもらわなかったの？ 「データ容量シェア機能」や「データ容量プレゼント機能」をなぜ使わなかったの？ と。そうなんです。IIJmioにはその手があるのです。これについて何度も原稿を書いていたのに、すっかり忘れていたのでした（情けない……）。

My IIJmioアプリで別回線に残っている4GBを眺めていて、「これが使えたらなー、でも物理SIMだからeSIMに変えないとなー、でもこの間SIM交換手数料無料の特典を使ったしなー、そういえば特典のことを原稿で書いたなー、IIJmioといえばデータシェアができるのがいいよねー……アレ？」と、やっとやっと思い出したのでした。

でも、そこからはサクッと手続き。My IIJmioアプリでシェアするグループを作り、グループに入れる回線を選択。私の場合は2回線しかないのでどちらも入れた1グループだけ作りましたが、グループを複数（最大10個）作って、入れる回線を分けることもできます。

最後にデータをシェアする回線を選択。私は両方の回線を選択し、塩漬け回線の4GBと、1GB追加して残っていた0.5GBほどを合わせた4.5GBを2回線で一緒に使うようにしました。でも1つは塩漬け状態なので、これから普段は1回線で4GB使うことになります。

2ギガプランを契約している2回線をグループ化。合わせたギガを2回線で使うことに。でも1回線はほぼ使わないので、1回線で繰り越しも含めたデータ容量を使うことになります。

手続きを終了すると、「データ量プレゼント承りのお知らせ」という件名のメールが来たので、あれ、データプレゼントと間違えたかなと一瞬思いましたが、両方の回線とも全データ残量がプレゼントされていたので、これがシェアするということなんだなと思った次第です。

また、手続きをした直後は、My IIJmioアプリでどちらの回線もデータ残量がゼロになってしまいましたが、次に見たときには両方のデータ残量を合わせた同じ数値が表示されていて一安心しました。

データシェア、今回は本当にありがたかったです。なお、IIJmioは2ギガが月額850円、5ギガが月額950円と100円しか違わないので、5ギガに変えてもいいかなと思っているところです。