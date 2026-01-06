「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」1巻が本日発売！ “おねえ”が主役の残念系ラブコメ京太郎にニコちゃん、ももちゃんなど本編キャラも
【拡大画像へ】
秋田書店は、マンガ「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の1巻を1月8日に発売する。価格は594円。
本作は桜井のりお氏が手掛ける「僕の心のヤバイやつ」の公式スピンオフ。主人公は市川の姉、“おねえ”こと市川香菜で、恋が始まりそうで始まらない残念系ラブコメディとなっている。
また作中にはニコちゃん、ももちゃん、京太郎などの本編キャラクターも登場する。
なお単行本発売にあたり、対象書店では購入特典や有償特典が用意されている。
明日1月8日に僕ヤバスピンオフ［ラブコメディが始まらない］1巻が発売されます。僕ヤバ13巻と同時発売になっておりますので、一緒に手に取っていただけたら嬉しいです！よろしくお願いします！🙇- 七坂ハイカ@おねヤバ1/8発売 (@haika_nanasaka) January 7, 2026
グッズ見本もいただきました。可愛く作っていただき感謝です✨こちら店舗別有償特典になります（続）… pic.twitter.com/AJL6Jwkc5V
さらに同日には、「僕の心のヤバイやつ」本編の13巻も発売される。
【「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」1巻あらすじ】
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸- 『僕の心のヤバイやつ』＆『僕ヤバスピンオフ』公式＠劇場版2026年公開！最新12巻発売中！ (@boku__yaba) October 15, 2025
「僕の心のヤバイやつ」最新13巻＆
「ラブコメディが始まらない」1巻
2026年1/8同時発売決定！！！
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸#僕ヤバ ＆ #おねヤバ カバー初公開！
只今ご予約受付中！書店特典は決定次第順次お知らせします！！ https://t.co/VyM9gpsHWm pic.twitter.com/hQEiD50iDJ
桜井のりお先生完全監修！
極甘青春ラブコメ『僕の心のヤバイやつ』公式スピンオフ!!
主人公は市川の姉、市川香菜……通称おねえ!!
女友達はたくさんだが、彼氏は……もちろんいない……!!
そんなおねえに片想い中の陣くんだが……。
フラグを自らバキバキに折りまくるおねえ……!!
ラブコメディが始まりそうで始まらない残念系ラブコメディ!!
ニコちゃん、ももちゃん、京太郎などなど本編キャラも登場!!
(C)桜井のりお（秋田書店）2026