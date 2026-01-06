【「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」1巻】 1月8日 発売 価格：594円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の1巻を1月8日に発売する。価格は594円。

本作は桜井のりお氏が手掛ける「僕の心のヤバイやつ」の公式スピンオフ。主人公は市川の姉、“おねえ”こと市川香菜で、恋が始まりそうで始まらない残念系ラブコメディとなっている。

また作中にはニコちゃん、ももちゃん、京太郎などの本編キャラクターも登場する。

なお単行本発売にあたり、対象書店では購入特典や有償特典が用意されている。

さらに同日には、「僕の心のヤバイやつ」本編の13巻も発売される。

【「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」1巻あらすじ】

桜井のりお先生完全監修！

極甘青春ラブコメ『僕の心のヤバイやつ』公式スピンオフ!!

主人公は市川の姉、市川香菜……通称おねえ!!

女友達はたくさんだが、彼氏は……もちろんいない……!!

そんなおねえに片想い中の陣くんだが……。

フラグを自らバキバキに折りまくるおねえ……!!

ラブコメディが始まりそうで始まらない残念系ラブコメディ!!

ニコちゃん、ももちゃん、京太郎などなど本編キャラも登場!!

(C)桜井のりお（秋田書店）2026

