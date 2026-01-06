【「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」9巻】 1月8日 発売 価格：792円

秋田書店は、マンガ「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」の9巻を1月8日に発売する。価格は792円。

本作は本格格闘小説の父とされる夢枕獏氏が手掛けた「小説 ゆうえんち -バキ外伝-」のコミカライズ版。作画は藤田勇利亜氏が担当している。

作中には「バキ」シリーズの登場人物に加えて、夢枕氏の「餓狼伝」や「獅子の門」のキャラクターなども登場する。

9巻は5カ月ぶりの最新刊となり、帯には「第2戦 開始（はじ）めいッッ!!」という煽り文句が記されている。

献本いただきました

内容パンパンです

漫画ゆうえんちバキ外伝9巻

1月８日発売です pic.twitter.com/5vh2E1il4n - 藤田勇利亜 (@yuriafujita) December 29, 2025

【「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」9巻あらすじ】

本格格闘小説の父・夢枕獏版『バキ外伝』、待望の漫画化ッッ!!

刃牙ワールド×獏ワールド!!

(C)藤田勇利亜、夢枕獏、板垣恵介（秋田書店）2022

