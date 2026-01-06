「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」9巻が本日発売！ 第2戦、無門の対戦相手は……刃牙ワールド×獏ワールドの格闘マンガ
【「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」9巻】 1月8日 発売 価格：792円
本格格闘小説の父・夢枕獏版『バキ外伝』、待望の漫画化ッッ!!
(C)藤田勇利亜、夢枕獏、板垣恵介（秋田書店）2022
秋田書店は、マンガ「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」の9巻を1月8日に発売する。価格は792円。
本作は本格格闘小説の父とされる夢枕獏氏が手掛けた「小説 ゆうえんち -バキ外伝-」のコミカライズ版。作画は藤田勇利亜氏が担当している。
作中には「バキ」シリーズの登場人物に加えて、夢枕氏の「餓狼伝」や「獅子の門」のキャラクターなども登場する。
9巻は5カ月ぶりの最新刊となり、帯には「第2戦 開始（はじ）めいッッ!!」という煽り文句が記されている。
【「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」9巻あらすじ】
献本いただきました- 藤田勇利亜 (@yuriafujita) December 29, 2025
内容パンパンです
漫画ゆうえんちバキ外伝9巻
1月８日発売です pic.twitter.com/5vh2E1il4n
刃牙ワールド×獏ワールド!!
