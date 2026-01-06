　8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万1940円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては21.98円安。出来高は2896枚となっている。

　TOPIX先物期近は3510ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.34ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51940　　　　　 -70　　　　2896
日経225mini 　　　　　　 51945　　　　　 -65　　　 68130
TOPIX先物 　　　　　　　　3510　　　　　-3.5　　　　5751
JPX日経400先物　　　　　 31625　　　　　 -30　　　　 426
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-2　　　　 324
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース