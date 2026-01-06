日経225先物：8日0時＝70円安、5万1940円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万1940円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては21.98円安。出来高は2896枚となっている。
TOPIX先物期近は3510ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.34ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51940 -70 2896
日経225mini 51945 -65 68130
TOPIX先物 3510 -3.5 5751
JPX日経400先物 31625 -30 426
グロース指数先物 683 -2 324
東証REIT指数先物 売買不成立
