¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¿·½Õ¥»ー¥ë¡×¤ÏËÜÆü1·î8Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡×¤Ï20%¥ª¥Õ¡ª¡ÖNintendo Switch Sports¡×¤Î30%¥ª¥Õ¤â¼Â»ÜÃæ
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡Ö¿·½Õ¥»ー¥ë¡×¤òËÜÆü1·î8Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·½Õ¥»ー¥ë¡×¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»ー¥ë¤Ç¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo SwitchÍÑ¤Î³Æ¼ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ë¡£Ç¤Å·Æ²¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡×¤¬20%¥ª¥Õ¤Î5,200±ß¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Joy-Con¤ò¿¶¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡ÖNintendo Switch Sports¡×¤¬30%¥ª¥Õ¤Î3,010±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³Æ¥áー¥«ー¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É～¤µ¤Þ¡ª¡×¤ä¡¢RPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI&II¡×¤Ê¤É¤â³ä°ú¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥»ー¥ë½ªÎ»Æü»þ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤È¸ø¼°¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖNintendo Store¡×¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î¥»ー¥ë¤âÆ±¤¸¤¯1·î8Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¿·½Õ¥»ー¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ö¿·½Õ¥»ー¥ë¡×ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê°ìÉô¡Ë
Pikmin 4¡Ê¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡Ë
²Á³Ê¡§6,500±ß¢ª5,200±ß¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡×¤Î¥Úー¥¸
Nintendo Switch Sports
²Á³Ê¡§4,300±ß¢ª3,010±ß¡Ê30¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡ÖNintendo Switch Sports¡×¤Î¥Úー¥¸
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É～¤µ¤Þ¡ª
¢¨¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î11Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
²Á³Ê¡§Nintendo Switch 2 Edition¡§6,930±ß¢ª5,821±ß¡Ê16¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¡¡¡¡¡¡Nintendo SwitchÈÇ¡§5,940±ß¢ª4,980±ß¡Ê16¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É～¤µ¤Þ¡ª Nintendo Switch 2 Edition¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É～¤µ¤Þ¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII
²Á³Ê¡§7,678±ß¢ª6,142±ß¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡§Nintendo Switch 2ÈÇ¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡§Nintendo SwitchÈÇ¡×¤Î¥Úー¥¸
¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
²Á³Ê¡§8,778±ß¢ª7,022±ß¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡Ö¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î¥»ー¥ëÆÃ½¸¥Úー¥¸
(C)2023 Nintendo
(C)Nintendo
(C)BANDAI¡¡(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C)SUGIYAMA KOBO
(P)SUGIYAMA KOBO