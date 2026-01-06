今田美桜、旅先では「そんなに決めすぎず動きたい」計画立てるのはすごく苦手
女優の今田美桜（28歳）が、ミスタードーナツ日本創業55周年×ゴディバ100周年記念コラボ「Mister Donut×GODIVA」の新CMに出演。1月9日より、「甘やかしていい日。」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“旅先での過ごし方”について語った。
ミスタードーナツは1月9日から、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボした新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種類を発売。それに伴い放映する新CMでは、今田が頑張ったご褒美としてドーナツを頬張る、自分を「甘やかしていい日」の様子を描いた。
撮影後のインタビューで、「旅行先ではどのように過ごされることが多いですか？」と聞かれた今田は「あまり予定を詰め過ぎるのはそんなに得意じゃないのと、計画を立てるっていうのがすごく苦手なタイプなので、旅行に行っても、その日の気分に合わせて動きたいです。もちろん、1人で行っているのか誰かと行っているのかにもよりますけど、そんなに決めすぎず動きたいので。アクティブに動く日もあればホテルでゆったり何か動画を見たりとか、何もせずにホテルの時間を過ごすっていうのもすごく贅沢だなと思うので、どちらも好きです」と回答。
また、「お気に入りの場所や行きたい旅行先はありますか？」との質問には「今まで行った中では、スペインにはもう一度行ってみたいなとは思います。ご飯もおいしかったし、人の空気感とか全体の空気感がすごく好きで、もう一度訪れたい場所です」と語った。
