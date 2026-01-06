今田美桜“自分へのご褒美”は「もちろん与えます。すごく（笑）」
女優の今田美桜（28歳）が、ミスタードーナツ日本創業55周年×ゴディバ100周年記念コラボ「Mister Donut×GODIVA」の新CMに出演。1月9日より、「甘やかしていい日。」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“自分へのご褒美”について語った。
ミスタードーナツは1月9日から、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボした新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種類を発売。それに伴い放映する新CMでは、今田が頑張ったご褒美としてドーナツを頬張る、自分を「甘やかしていい日」の様子を描いた。
撮影後のインタビューで、「自分へご褒美をしたことはありますか？」と聞かれた今田は「自分へのご褒美で、この間お買い物に行きまして。すごく悩んだのですが、古着屋さんだったので、『もう一点物だし』と思って買いました（笑）。（購入したものは）トータルです。トータルコーディネートで買いました」と回答。
また、「自分にご褒美はよくするタイプですか？」との質問には「もちろん与えます。すごく（笑）。でも、小さなことというか一日撮影を頑張った後に、おいしいごはんを食べるとか、そういうものも込みで、日々ご褒美はあげています。頑張ったし、って思うようにしています」と語った。
