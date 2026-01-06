今田美桜のリフレッシュ方法は「湯船にゆっくり。携帯持ち込まずぼーっと」
女優の今田美桜（28歳）が、ミスタードーナツ日本創業55周年×ゴディバ100周年記念コラボ「Mister Donut×GODIVA」の新CMに出演。1月9日より、「甘やかしていい日。」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“リフレッシュ方法”について語った。
ミスタードーナツは1月9日から、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボした新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種類を発売。それに伴い放映する新CMでは、今田が頑張ったご褒美としてドーナツを頬張る、自分を「甘やかしていい日」の様子を描いた。
撮影後のインタビューで、「普段お仕事で疲れた自分を癒す、リフレッシュ方法を教えてください」と聞かれた今田は「様々ありますが、日常的にやっていることはお風呂の時間。湯船にゆっくり浸かります」と回答。
そして「あまり携帯とかを持ち込まず、何かするわけでもないんですけど、ぼーっとする時間を作っています。あとは時間があれば旅行とかに行くと、大きなリフレッシュになるかなと思っています」と語った。
