「初戦としてはまずまず」クリーンシートに貢献の市原吏音、5発快勝には「一戦終わっただけ」
『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』のグループB第1節が7日に行われ、ロス五輪世代で今大会に臨むU-23日本代表がU-23シリア代表と対戦した。
大会連覇を目指す日本は、Uー21世代で臨んでいる今大会。大岩剛監督が率いるチームは前半に大関友翔のゴールで先制すると、後半は佐藤龍之介が2ゴールの活躍。その後も得点を重ね、5ー0で快勝スタートとなった。
この試合でもキャプテンマークを巻き、最終ラインを統率。しっかりとクリーンシートで終えることに貢献していた市原吏音は、試合後のフラッシュインタビューに応じ「固さはありましたし、この暑さに適応するのに少し時間はかかりましたけど、初戦としてはまずまずです」とコメント。サウジアラビアの熱い気候に慣れる時間が必要だったとした。
2025年2月の『AFC U20アジアカップ中国2025』では2ー2のドローに終わっていたシリアとの戦いで5ゴール快勝。「前回対戦のメンバーも何人かいましたし、自分たちがレベルアップしているなということも実感しました。ただ、一戦終わっただけなので満足せずに次に向かっていきたいです」と、しっかりと勝ち切れたことに満足感を示しつつも、すぐにやってくる第2戦へ目を向けた。
市原は「全試合クリーンシートを目指していますし、チームとしてもっともっと完成度を高くしていきたいので、2日しかないですけど、2日で仕上げて、次のUAE戦に向かっていきたいです」とコメント。10日に行われるUAE戦でも集中した守備を見せられるか注目が集まる。
大会連覇を目指す日本は、Uー21世代で臨んでいる今大会。大岩剛監督が率いるチームは前半に大関友翔のゴールで先制すると、後半は佐藤龍之介が2ゴールの活躍。その後も得点を重ね、5ー0で快勝スタートとなった。
2025年2月の『AFC U20アジアカップ中国2025』では2ー2のドローに終わっていたシリアとの戦いで5ゴール快勝。「前回対戦のメンバーも何人かいましたし、自分たちがレベルアップしているなということも実感しました。ただ、一戦終わっただけなので満足せずに次に向かっていきたいです」と、しっかりと勝ち切れたことに満足感を示しつつも、すぐにやってくる第2戦へ目を向けた。
市原は「全試合クリーンシートを目指していますし、チームとしてもっともっと完成度を高くしていきたいので、2日しかないですけど、2日で仕上げて、次のUAE戦に向かっていきたいです」とコメント。10日に行われるUAE戦でも集中した守備を見せられるか注目が集まる。
【動画】“10番”佐藤龍之介が2G2Aと躍動
アジア連覇へ幸先よく先制🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
佐藤龍之介のカットインから
最後は大関友翔が鮮やかな股抜き弾✨
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/92HomyAlqc
まさに、日本の未来🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
「10番」を背負う19歳
佐藤龍之介が鮮やかな左足弾
日本がリードを2点に広げる！
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/99BuAAjv6y
これが右利きとは思えない🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
華麗なターンからの左足フィニッシュ！
佐藤龍之介がまたもや逆足で今日2点目を突き刺す⚡️
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/xvgyyUzdvw
4点目は美しい連携から🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
後半26分から途中出場
石橋瀬凪が試合を決める一撃⚡️
佐藤龍之介は2G2Aの活躍💪
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLHtJK#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/Iu2c4x68VW