5発快勝スタートのUー23日本代表、大岩剛監督は中2日でのUAE戦へ「2戦目も勝てる準備を」
『AFC U23アジアカップサウジアラビア2026』のグループB第1節が7日に行われ、ロス五輪世代で今大会に臨むU-23日本代表がU-23シリア代表と対戦した。
大会連覇を目指す日本は、Uー21世代で臨んでいる今大会。大岩剛監督が率いるチームは前半に大関友翔のゴールで先制すると、後半は佐藤龍之介が2ゴールの活躍。その後も得点を重ね、5ー0で快勝スタートとなった。
試合後のフラッシュインタビューに応じた大岩監督は「我々が狙っていることを選手たちが非常に良くやってくれたと思います」とコメント。前半こそ固さが見られたが、後半はしっかりとペースを握ってゴールを重ねたチームのパフォーマンスを評価した。
試合は中2日で行われ、次戦は10日にUAEと対戦。「コンディションをしっかり調整して、2戦目もしっかり勝てる準備をしたいと思います」と、すぐに次戦へと切り替えていた。
大会連覇を目指す日本は、Uー21世代で臨んでいる今大会。大岩剛監督が率いるチームは前半に大関友翔のゴールで先制すると、後半は佐藤龍之介が2ゴールの活躍。その後も得点を重ね、5ー0で快勝スタートとなった。
試合は中2日で行われ、次戦は10日にUAEと対戦。「コンディションをしっかり調整して、2戦目もしっかり勝てる準備をしたいと思います」と、すぐに次戦へと切り替えていた。
【動画】“10番”佐藤龍之介が2G2Aと躍動
アジア連覇へ幸先よく先制🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
佐藤龍之介のカットインから
最後は大関友翔が鮮やかな股抜き弾✨
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/92HomyAlqc
まさに、日本の未来🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
「10番」を背負う19歳
佐藤龍之介が鮮やかな左足弾
日本がリードを2点に広げる！
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/99BuAAjv6y
これが右利きとは思えない🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
華麗なターンからの左足フィニッシュ！
佐藤龍之介がまたもや逆足で今日2点目を突き刺す⚡️
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/xvgyyUzdvw
4点目は美しい連携から🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
後半26分から途中出場
石橋瀬凪が試合を決める一撃⚡️
佐藤龍之介は2G2Aの活躍💪
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLHtJK#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/Iu2c4x68VW