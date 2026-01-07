静岡県の浜岡原発の再稼働の審査をめぐり、中部電力がデータを不正に操作していた問題。原子力規制委員会の委員長は「安全規制に対する暴挙」と批判し、審査を白紙に戻す見通しを示しました。

原子力規制委員会 山中伸介 委員長

「重要なデータを恣意的に操作したもので、安全規制に対する暴挙である」

原子力規制委員会の山中委員長が厳しく批判したのは中部電力。静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、地震の揺れを意図的に小さくみせていた疑いが発覚したのです。

中部電力の会見（今月5日）

「本当に申し訳ございませんでした」

原子力規制庁によりますと、去年2月に外部から情報提供があり、中部電力に調査の協力を要請。調査の結果、浜岡原発の再稼働に向けた審査で、中部電力が耐震設計のもとになる想定される最大の地震の揺れを示す「基準地震動」のデータを不正に操作していたことが明らかになりました。

原子力規制委員会 山中伸介 委員長

「これまでの審査そのものの信頼性が問われているので、審査そのものをやり直していく必要があろうかと」

再稼働への審査を白紙に戻し、やり直す見通しを示しました。

こうした事態に浜岡原発がある御前崎市の住民は。

御前崎市民

「しっかりしろよって感じです」

「もう一度安全について考え直してもらった方がいいかな」

中部電力は「規制委員会のご指示・ご指導に真摯に対応してまいります」とコメントしています。