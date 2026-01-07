きょうの為替市場でドル円は１５６円台半ばでの上下動が続いている。先ほど発表の１２月のＡＤＰ雇用統計で民間雇用者数は４．１万人増と予想を下回った。為替市場ではドル安の反応が見られ、ドル円も値を落としたものの、大きな反応には至っていない。労働市場は冷え込みつつあるものの、急速な悪化はしていないことが改めて示された。



ＦＲＢの金融政策への見方に変化はなく、今月のＦＯＭＣは据え置き、次回の利下げは４月か６月、９月までにもう１回、そして、年内計２回か３回の利下げの織り込みで変化はない。



ドル円については、円安期待は根強くあるものの、いまのところ上値追いの気配はない。今年はドル安期待も根強くあるようだ。



このあと日本時間０時にＩＳＭ非製造業景気指数と米求人件数の発表が予定されている。金曜日の米雇用統計が最注目だが、そのヒントが何か示されるか注目される。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５７円に観測されている。



7日（水）

157.00（13.3億ドル）



8日（木）

156.15（21.3億ドル）

157.00（28.8億ドル）

158.00（16.0億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

