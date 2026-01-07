◆Ｕ―２３アジア杯▽１次リーグ第１戦 日本５―０シリア（７日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表ＭＦ佐藤龍之介が２ゴール２アシストの大活躍で、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯初戦シリア戦の５―０での快勝発進に大きく貢献した。

まずは前半１０分。左サイドの裏のスペースに抜け出してボールを受けると、エリア内に上がってきたＭＦ大関友翔（川崎）へパスを送る。大関は冷静に相手を交わしてゴール左へ右足シュートを流し込んだ。

さらに後半２１分にはゴール前のこぼれ球に反応し、左足シュートを冷静に流し込んで貴重な追加点を奪った。このゴールに「あそこにこぼれて来そうな予感がしたので、そこにポジションを取って、気持ちよく左足振ったらいいコースに飛んでくれました。よかったです」と納得の表情を浮かべた。

続けて同３０分にも佐藤が「岡部選手がいい縦パスを刺してくれたので、その勢いでいいトラップが出来たのが全てかなと思います」と振り返ったように、ゴール中央で縦パスを受けるとワンタッチで正面を向き、左足で豪快なミドルシュートをたたき込んで試合を決定付けた。

同４２分には途中出場のＦＷ石橋瀬凪（湘南）の右足シュートでの４点目をアシストし、チームは終了間際に石橋がエリア内でＧＫに倒された獲得したＰＫをＦＷ道脇豊（ベフェレン）が豪快に蹴り込んで、５―０で快勝発進となった。

中２日で迎えるＵＡＥ戦に向けて、佐藤は「中２日で試合が続くのでいいリカバリーをして次も勝ちたい」と見据えた。