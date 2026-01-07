白菜が苦手な子どもも完食！芯まで使い切る白菜フル活用レシピに大満足

NHKの料理対決番組に、人気クックパッドユーザーが出場！

1月7日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気レシピ作者が出場。

「あしたマネしたい白菜レシピ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。

食べ盛りの息子のためのボリューム満点レシピが得意！

番組に出演したクックパッドの人気ユーザーりょーーーこさんこと船坂さんは、成長期の息子2人のために、ボリューム満点の肉レシピを日々考案している超人気ユーザーです。

料理には必ず3色使うなど簡単なマイルールで、味・見た目・栄養を満たしながらワンランクアップさせるのが得意。食卓には毎日のように肉料理が並び、なんと約1キロを消費！

白菜をフル活用した「白菜づくしの煮込みハンバーグ」

そんなりょーーーこさんが番組のファースト・ステージで発表したのは、白菜が苦手な息子のために考案した、白菜をフル活用するボリューム満点のハンバーグです。

たまねぎの代わりに白菜を使う

白菜の白い部分をみじん切りにして肉ダネに入れ、白菜の甘みをたまねぎの代わりに使うアイデア。煮込むことで、白菜の水分もスープになります。

つなぎには、卵やパン粉ではなく「豆腐」を使い、成長期の子どものために、植物性のタンパク質をプラスしました。

さらに、市販の米こうじで簡単に作れる、りょーーーこさん特製の「白菜塩こうじ」も混ぜ込みます。

こうじの酵素により、ハンバーグがやわらかくふわふわに仕上がります。やさしい塩けで、うまみもアップ。

ハンバーグは表面に焼き目をつけてから煮込みます。ダシは、しょうゆ・しょうが・みりん・酒などで和風に味付けました。

また、捨てがちな白菜の「芯」を使って、うまみ・甘みのあるダシをとっているのもポイント。白菜の葉は、スープの具として煮込みます。





しなしなになった外葉は、衣をつけて油で揚げ焼きにして、付け合わせのチップスに。

白菜が苦手な息子さんも完食の、絶品ハンバーグが完成しました！

セカンド・ステージは「白菜のピザ風レンジ蒸し」

セカンド・ステージでは、ギャル曽根家で余りがちな食材20種類と白菜を使って、調理時間10分の「時短レシピ」を創作しました。

りょーーーこさんが選んだ余り物の食材は、かぼちゃ・切り餅・ウインナー・チーズ。

切り餅をサイコロ状にカットし、しょうゆをつけます。縦切りした白菜と餅をお皿に並べていきます。



さらに、白菜の葉とウインナー、加熱したかぼちゃを重ねて、塩・こしょうで味付け。その上にチーズをかけて、レンジで加熱します。最後に、かつお節をかけて完成です。

白菜をピザ生地に見立てたアイデア料理。和と洋、両方の要素があり、縦切りにした白菜のダシ感も楽しめる一品に仕上げました。

白菜をフル活用の絶品レシピ

白菜の甘みとうまみを存分に引き出した、りょーーーこさんならではの白菜レシピ。ぜひ、みなさんも実際に作ってみてくださいね！

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

1月12日(月)に再放送！『あしたマネしたい白菜レシピ』

審査員は、馬場裕之さん（ロバート）・近藤春菜さん（ハリセンボン）・ギャル曽根さん。「あしたマネしたい白菜レシピ」をテーマに、大手レシピ投稿サイトで大人気の３人が超実践的かつアイデア満載の白菜料理を披露！葉から芯まで、うまみ・あま味も存分に生かした絶品の数々に、審査員も驚き＆感動！さらに、冷蔵庫の余りものと白菜を使って即興で一品作る新企画も。１０分足らずで出来るとは思えないほどおいしい時短料理とは？





番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：あしたマネしたい白菜レシピ



放送日：2026年1月7日(水)19:57〜/ 再放送：2026年1月12日(月)23:50〜



審査員：ギャル曽根さん ハリセンボン 近藤春菜さん ロバート 馬場裕之さん



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、アンミカ



番組ホームページはこちら