◆Ｕ―２３アジア杯▽１次リーグ第１戦 日本５―０シリア（７日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の初戦でシリアと対戦し、５―０で快勝発進を決めた。

立ち上がりから前線からの激しいプレッシャーをかけて押し込むと、前半１０分。左サイドでボールを受けたＡ代表経験者のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が、エリア内に上がってきたＭＦ大関友翔（川崎）へパスを送ると、大関が冷静に相手を交わしてゴール左へ右足シュートを流し込んだ。

前半は１―０で折り返し、後半は押し込まれる時間帯もあったが、後半２１分にゴール前のこぼれ球をＭＦ佐藤が左足シュートを冷静に流し込んで貴重な追加点を奪い、さらに同３０分にも佐藤がゴール中央で縦パスを受けるとワンタッチで正面を向き、左足で豪快なミドルシュートをたたき込んだ。

同４２分にはＭＦ佐藤のパスを受けた、途中出場のＦＷ石橋瀬凪（湘南）が右足シュートを決めて４点目。終了間際には石橋がエリア内でＧＫに倒された獲得したＰＫをＦＷ道脇豊（ベフェレン）が豪快に蹴り込んで、５―０で快勝発進となった。

試合後のフラッシュインタビューで大岩剛監督は「我々が狙っていることを選手が非常に良くやってくれたと思います。コンディションをしっかり調整して、２戦目もしっかり勝てる準備をしたい」と話した。

１次リーグは、２戦目でＵＡＥ、３戦目でカタールと対戦し、上位２チームが準々決勝に進出する。