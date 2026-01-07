驚愕の白菜おつまみ！メンチカツ&タルタルソースに白菜が合いすぎて絶賛の嵐

NHKの料理対決番組に、人気クックパッドユーザーが出場！

1月7日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気レシピ作者が出場。

「あしたマネしたい白菜レシピ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。

おうち時間を豊かにする居酒屋風レシピが得意！

番組に出演したクックパッドの人気ユーザーちーすけ♡さんこと桝田さんは、本州最南端で代々ウツボの加工業を営みながら、オシャレな居酒屋風のおつまみレシピをクックパッドに投稿している超人気ユーザーです。

夫婦での晩酌が癒しのひとときと話すちーすけ♡さんは、お酒がすすむレシピが得意。クックパッドのキッチンには、おしゃれなのに簡単な、おつまみレシピが並んでいます。

お酒がすすむ「白菜タルタル＆メンチカツ」





そんなちーすけ♡さんが番組のファースト・ステージで発表したのは「揚げ物が重い……」と感じる年齢の方でもいっぱい食べられる、白菜たっぷりのメンチカツとタルタルソースです。

軽い味わいの白菜メンチカツ

水分の少ない白菜の外側の部分をみじん切りにして塩もみをし、しっかり水分を絞ります。塩もみすることで、白菜の甘みが引き立ち、シャキシャキ食感が楽しめるそうですよ。

その白菜を豚ひき肉の量の半分の割合でたっぷり混ぜ込むことで、揚げ物なのに軽い味わいに。大きさは、おつまみサイズで小さめに。

最初は中温で、最後は高温で揚げると、中はふっくら、外はサクッと仕上がります。

生で食べてもおいしい白菜タルタルソース

軽い味わいの白菜メンチカツに添えるのは、白菜入りのタルタルソースです。

白菜の中心部分は、やわらかくうまみがあり、生で食べるのに適しているといいます。その中心部分をカットして塩もみし、つぶしたゆで卵・マヨネーズ・黒コショウと和えるだけで完成します。

タルタルソースはそのまま食べてもアテになるので、たっぷりと盛り付けます。

カツとタルタルで食べれば、日本酒や焼酎と好相性。さらにソースをかければ、ビールや炭酸系のお酒に合う味わいに変化します。

年齢的に揚げ物が重いというちーすけ♡さんの夫も「いっぱい食べられる」と絶賛！

セカンド・ステージは「白菜とちくわのゴマあえ」





セカンド・ステージでは、ギャル曽根家で余りがちな食材20種類と白菜を使って、調理時間10分の「時短レシピ」を創作しました。

ちーすけ♡さんが選んだ余り物の食材は、ちくわ・しめじ・小松菜。

ザク切りした白菜・しめじ・小松菜をボウルに入れて、電子レンジで加熱。レンジで加熱すると、白菜のうまみが逃げずおいしく仕上がります。

加熱した具材とちくわを、ゴマ・めんつゆ・砂糖で和えたら、あっという間に完成です。

あまじょっぱい味付けで、おつまみにぴったりな一品に仕上がりました。

お酒に合う絶品白菜レシピ

白菜を外側と内側で使い分け、ときにはお酒に合わせた味変も楽しめる、ちーすけ♡さんならではの白菜レシピ。ぜひ、みなさんも実際に作ってみてくださいね。

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

1月12日(月)に再放送！『あしたマネしたい白菜レシピ』

審査員は、馬場裕之さん（ロバート）・近藤春菜さん（ハリセンボン）・ギャル曽根さん。「あしたマネしたい白菜レシピ」をテーマに、大手レシピ投稿サイトで大人気の３人が超実践的かつアイデア満載の白菜料理を披露！葉から芯まで、うまみ・あま味も存分に生かした絶品の数々に、審査員も驚き＆感動！さらに、冷蔵庫の余りものと白菜を使って即興で一品作る新企画も。１０分足らずで出来るとは思えないほどおいしい時短料理とは？





番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：あしたマネしたい白菜レシピ



放送日：2026年1月7日(水)19:57〜/ 再放送：2026年1月12日(月)23:50〜



審査員：ギャル曽根さん ハリセンボン 近藤春菜さん ロバート 馬場裕之さん



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、アンミカ



番組ホームページはこちら