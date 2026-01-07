人のものが欲しくなってしまう人、たまに居ますよね。

コミ力があって、男性ウケも良いとなると、モテるのは理解できる…。

それにしても、学生時代の横取り案件は理解しがたい…！！

果たして主人公のチヒロは夫をサナに取られることなくママ友生活をおくれるのでしょうか…。
＞＞【まんが】横取り女の末路

(ウーマンエキサイト編集部)