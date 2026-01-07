俳優の成宮寛貴さん（43）が7日、都内で開催された主演舞台『サド侯爵夫人』の公開ゲネプロと初日前会見に、共演する東出昌大さん（37）らとともに出席。12年ぶりとなる舞台出演への思いを明かしました。

舞台は三島由紀夫さんの戯曲『サド侯爵夫人』を演出家・宮本亞門さん（68）が演出。18世紀フランスを舞台にサド侯爵を巡る6人の女性たちの物語で、6人の女性を男性キャストが演じます。成宮さんはサド侯爵を待ち続ける妻・ルネを演じます。

2016年から約8年間にわたり俳優活動を休止していた成宮さん。今回初めて東出さんと共演するそうで「東出くんは“僕、心配性なので”って最初に言って、稽古初日からほぼほぼセリフが完璧で。どこかちっちゃな動物的なところもあったり、大きいんだけど心配性な姿っていう、とても優しいしステキな方だと思います」と笑顔で語りました。

一方、成宮さんの印象について東出さんは「（初めの）印象は柔和な方で裏に入ってみたらもっと柔らかい人で。成宮さんのいる所は必ず明るくなると思います」と印象を明かしました。

■12年ぶりの舞台出演 成宮寛貴「大切にして大きな声でしっかり伝えていく」

12年ぶりの舞台出演で、25年ぶりに宮本亞門作品に参加する成宮さん。舞台で大変だったことについて「三島さんのセリフ一つ一つを大切にして話していかないと立体的にならないというか、相手にしっかり伝わっていかないので、そこを大切にして大きな声でしっかり伝えていくっていう基本的なことなんですけど。そこが僕にとっては一番難しかったかなと思いますね」と明かしました。

続けて「解釈の仕方とかを亞門さんに、こうやってみよう、ああやってみようとかいろんな形で試してやってきたんですけど、僕自身も肉体的な脱皮だったり精神的な脱皮そして次の世界に向けて進んで行くっていう自分自身とはまって、本当にきょうですけど“この方向性なのかな”って少し見えた気がします」と語りました。

舞台『サド侯爵夫人』は1月8日〜2月1日まで東京・紀伊國屋サザンシアターで上演。その後、大阪、愛知、福岡で上演される予定です。