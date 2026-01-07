「明らかに格が違う」「まじで存在が宝」４ゴールに絡んだ日本の10番にファン驚嘆！「あまりにも無双」【U-23アジア杯】
現地１月７日、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦でシリア代表と激突。５−０で完勝した。
この一戦で圧巻のパフォーマンスを披露したのが、10番を背負う佐藤龍之介だった。開始10分に大関友翔の先制弾をアシスト。後半に入って66分にはゴール前のこぼれ球に反応して左足のシュートを流し込み、追加点を挙げる。
止まらない佐藤は75分にも、ボックス手前の中央でボールを受け、強烈なミドルシュートを突き刺せば、87分にも冷静なラストパスで石橋瀬凪のゴールをお膳立てしてみせた。
４ゴールに絡んだ佐藤に対してSNS上では、「まじで存在が宝」「別格やね」「あまりにも無双」「明らかに格が違う」「バケモンすぎる」といった声が上がっている。
白星発進となった日本は次戦、10日にUAEと対戦。日本の10番がどんな活躍を見せてくれるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】10番・佐藤龍之介の鮮やかな２ゴール！
