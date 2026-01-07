1月14日(水)「上田と女が吠える夜」長女＆末っ子 生まれ順で大激論SP 3人きょうだいの末っ子 出川哲朗も参戦！
責任感が強く面倒見がいいイメージの「長女」
自由奔放で甘え上手なイメージのある「末っ子」
生まれ順と性格に関係はあるのか？幼少期のエピソードとともに大激論！
▼先に生まれた方が偉い？王様長女でも末っ子相手の恋愛は…川田裕美の独特な持論
▼マキシマム ザ ホルモン ナヲの仮説「第一子は猫舌が多い」スタジオ検証！
▼松田ゆう姫、優しい兄におだてられて肩揉みの天才！？
▼兄と姉のおかげで習い事をやめることも留学も容認してもらえた末っ子 三田友梨佳
▼今でも兄におんぶしてもらう佐々木美玲が不満に思う家族写真事情
▼元モーニング娘。リーダー飯田圭織は人に甘えられず我慢！神様に褒めてもらう日々？
▼おかずクラブ オカリナ、子どもの頃の遊びで妹がケガ…長女らしからぬ申開き
▼甘えるのも甘えられるのも好き末っ子 出川哲朗のキメ台詞炸裂！
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
出川哲朗
女性ゲスト（五十音順）
飯田圭織・オカリナ（おかずクラブ）・川田裕美・佐々木美玲・
ナヲ（マキシマム ザ ホルモン）・松田ゆう姫・三田友梨佳