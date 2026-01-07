2026年1月6日、中国のポータルサイト・捜狐に、アニメ「名探偵コナン」の放送30周年を記念した初代OP（オープイング）のリメイク版が中国のネットユーザー間で物議を呼んでいるとした記事が掲載された。

アニメ「名探偵コナン」が放送30周年という歴史的な節目を迎え、これを記念した1時間スペシャル「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」が読売テレビ・日本テレビ系で今月3日に放送された。ところが、記事によると、同エピソードの放送回で初代OP曲の「胸がドキドキ」と初代ED（エンディング）曲の「STEP BY STEP」が、当時をオマージュしたリメイク版映像として公開されると、熱心なファンの間から違和感を指摘する声が上がったという。

このリメイク版は、オリジナルの作画や画質を向上させただけでなく、演出内容にも一部変更があり、OP中の有名な集合カットに2人のキャラクターが追加された。もともとのカットには、江戸川（えどがわ）コナン、毛利蘭（もうりらん）、吉田歩美（よしだあゆみ）、円谷光彦（つぶらやみつひこ）、小嶋元太（こじまげんた）の5人だけが描かれていたが、リメイク版では阿笠博士（あがさひろし）と灰原哀（はいばらあい）が加えられた。

記事は、「これはごく小さな変更であり、作品全体の内容に影響を及ぼすものではない。それにもかかわらず、一部のファンの不満を招く結果となった」と述べ、中国のネット上ではこの変更に対して「灰原哀はコネ枠だ」とのやゆや、「自分の子ども時代（の思い出）を奪われた」と主張する声まで寄せられたことを伝えた。

また、この批判に対してすぐに灰原哀のファンが反論に乗り出したとし、「彼らは灰原以前にすでにコネ枠が存在しており、それが毛利蘭だと主張した。というのも、原作漫画におけるこの集合カットでは蘭は描かれておらず、コナン、阿笠博士、歩美、光彦、元太のみが描かれていた。つまり、阿笠博士の位置を最初に奪ったコネ枠は蘭の方だというのだ」と説明した。

その上で、「正直なところ、『名探偵コナン』のファン同士の論争はあまりにも先鋭化しており、アニメの1カットが修正されただけでも争いが起きてしまったが、この程度の変更はごく自然なものだろう。『名探偵コナン』は長年にわたって連載・放送が続いており、登場キャラクターも年々増えている以上、過去の演出に手が加えられることは不思議ではない。『名探偵コナン』のファンにはもう少し攻撃的な姿勢を抑えて、和やかで友好的なファンコミュニティーを築いてほしいものだ」と意見した。（翻訳・編集/岩田）