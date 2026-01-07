タレント・女優で映画コメンテーターのLiLiCo（55）が7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」世界から見た日本ってどんな国？SP（後9・00）に出演。夫の元「純烈」メンバーで俳優の小田井涼平（54）の姓に変えたと明かした。

きっかけは昨年5月に放送された「上田と女がDEEPに吠える夜」。選択的夫婦別姓制度について話し合い、LiLiCoは国際結婚のため別姓であると話していた。さらに「自分の名字がスウェーデンで凄く珍しいんですよ。多分うちだけ。それをやっぱり捨てたくなくて」と話し、前夫と結婚した際にも「その時は、前の夫の名前も入れて。2つの名字とミドルネームと、自分の名前」と名字を捨てなかったと話した。

だが、その時にMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「奥さんが上田の姓になった時に“大事にしないといけないと思った”という話を聞いて、私、夫の名字に変えたんです」と明かしたもの。

「え！本当に！」と驚く上田に「凄く大変だったの。スウェーデンとのやり取りとかで」と言い「でもね、何にも変わんないんだよ！」と、姓と変えても小田井は全く変わらなかったと言い「ただ、ただ、大変だった」とした。

上田は「今度LiLiCoさんゲストでいらっしゃる時に、旦那さんここに呼ぼう。どういうことなのか糾弾しよう」と言うと「お願いします」と笑顔を見せていた。