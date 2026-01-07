Image: joshimerbin / Shutterstock.com

映画『ドント・ルック・アップ』で地球が滅亡したのは、地球に向かって飛んでくる小惑星を破壊しようとしていたのに、巨大IT企業のCEOが「レアメタルを採掘して大儲けしよう」と言い出したからでした。

科学を軽視した資本主義と、意思決定の歪みが招いた笑えない結果。現実社会ではバランスを保ちながら、もっと上手くやってほしいと思ったものです。

なんでSFの話をしながら、現実を心配するのかって？ だって、小惑星から資源を採掘しようとしているからです。もちろん、地球に向かって飛んでくる小惑星ではなく、ちゃんと調査した上でターゲットを定め、技術を発展させてからやるつもり。

でも、SF映画の世界が現実のものになろうとしているんですよ。

どの小惑星を最初に狙うべきかを突き止めた

無数にある小惑星の中で、「どれを掘るか」は最初の、そして最大の問題です。

研究者たちは「どの小惑星が採掘対象として現実的なのか」を明らかにしようとしています。スペインの宇宙科学研究所（Institute of Space Sciences）の研究チームは、太陽系で最も一般的に見られる炭素に富んだ小惑星に由来するサンプルを10年以上にわたって分析してきました。

その成果は、学術誌『Monthly Notices of the Royal Astronomical Society』に掲載され、採掘に最適と考えられる特定のタイプの小惑星が示されました。

SFのように聞こえるかもしれませんが、30年前に最初のサンプルリターン計画が立ち上がったときも、同じようにSFだと思われていました。

と語るのは、宇宙科学研究所の大学院生で、本研究の共著者でもあるパウ・グレボル・トマス氏です。

宇宙採掘への道のり

小惑星採掘は、いまだ未知の領域です。NASAの小惑星サンプルリターンミッション「OSIRIS-REx」は、宇宙の岩石から物質を採取し、地球へ持ち帰れることを実証しました。しかし、それを大規模に行なうとなると話は別。

高度な推進技術、軌道上での精錬技術、大量の物質を安全に再突入させる仕組みなど、多くの技術はまだ実証されていません。

それでも、いくつかの宇宙スタートアップはこの分野に挑戦しています。米カリフォルニア州のAstroForgeは、2023年4月に小惑星資源を軌道上で精錬する技術を実証する初ミッションを打ち上げましたが、残念ながら宇宙機との通信は途絶えてしまいました。夢のある話ではありますが、現時点ではまだ「ロマン先行」の段階にあるんですよね。

採掘候補としての有望株

多くの小惑星には、希少元素がわずかしか含まれていません。そこで私たちの研究では、それらを採掘することがどこまで現実的なのかを理解することを目的としました。

とトマス氏は説明します。

研究チームは28個の隕石サンプルを対象に、質量分析を用いた詳細な化学分析を実施。これにより、炭素、水、有機化合物に富む炭素質コンドライトと呼ばれる隕石のうち、最も一般的な6種類の化学組成が明らかになりました。

「これらの隕石は、分化していない小型小惑星を起源としており、その天体の化学組成や進化の歴史を知るうえで非常に重要です」と、本研究の筆頭著者である宇宙科学研究所の天体物理学者ジョセップ・M・トリゴ＝ロドリゲス氏は語ります。

分析の結果、かんらん石（オリビン）とスピネルを豊富に含むタイプの小惑星が、将来の採掘ミッションにとって理想的なターゲットになり得ることが分かりました。これらの鉱物は、鉄、ニッケル、金、プラチナ、さらには希土類元素（レアアース）の存在と深く関係しているからなんですって。

さて、有望株はわかりました。でも、実際にやるとなると、技術的にはもう少し先の話かも。本当に資源を持って帰れるとなったら、経済効果や人々の反応はどうなるのでしょうね。資源がない国も宇宙ビジネスに参加することで資源を得られるとなったら…、ちょっと大事になりそうじゃないですか？