「バッグの中ごちゃごちゃ」は卒業！【セリア】大人が使いたい♡「110円ポーチ」

小物がバッグの中で迷子になりがちな人は、ポーチを使って上手に整理してみて。プチプラながらも高見えする素材や洗練されたデザインが魅力の、大人が使いやすいポーチを【セリア】からピックアップしました。デザイン性と実用性を両立したポーチは、お値段以上かも。

大人が持ちやすい上品なレザー調のポーチ

【セリア】「合皮 型押しマチ付きポーチ 英字柄」\110（税込）

高級感のあるレザー調素材に英字のロゴが入った、プチプラとは思えないポーチ。くすんだアイスブルーカラーも上品で、大人が持ちやすそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ガジェットやリップなどを入れるのにちょうど良さそう」とのこと。

収納力◎ ダブルファスナーのきれいめポーチ

【セリア】「ダブルファスナーポーチ ベーシックカラー」\110（税込）

コスメなどの小物を整理して収納するなら、ダブルファスナーのポーチがぴったり。大人が持ちやすい上品なデザインです。フラットタイプで、バッグの中でかさばりにくいのが嬉しいポイント。レポーターとも*さんによると「ベーシックカラーの他にダスティカラーもありました」とのことなので、ぜひ店舗でチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M