Ｊ１町田の原靖フットボールダイレクター（５８）が７日、町田市内で取材に応じ、２月に開幕する特別大会「百年構想リーグ」のチーム体制について語った。

昨季からの加入は期限付き移籍から復帰したＦＷエリキ（神戸）、ＭＦバスケスバイロン（栃木Ｃ）と、現在開催中の高校サッカーで４強に進んでいる神村学園のＦＷ徳村楓大の計３人。昨オフはＦＷ西村拓真、ＤＦ岡村大八、ＭＦ前寛之。２年前はＤＦ昌子源、ＧＫ谷晃生ら大物を獲得し続けていた過去と比較すると、今オフ、他クラブから“補強０”は控えめな動きにうつった。

原ＦＤは「語弊がちょっとあるかもしれないんですけど…なるべく悪手は打ちたくないというのがあった」と説明。いわゆる日本代表クラスの“Ｓ級”を獲得すべきか、ある程度の実力者“Ａ級”を獲得して“Ｓ級”育てるべきか、葛藤があったという。「この特別シーズンは現有戦略の開発拡大に努めながら、足りないところについては、柔軟性を持って対処した」と方向性を示した。

一方で、黒田監督のロングボール戦術を支えたＦＷ呉世勲とＦＷミッチェルデュークの長身コンビが退団。当然「前の辺りでちょっと足りない」とエースＦＷ藤尾翔太が負傷した場合のリスクも思案する。

補強予算については、秋春制に移行した２０２６／２７シーズンを含めた１・５年スパンで考えているという。「百年構想リーグ」の追加登録期間は５月１日までで「Ｗ杯…そこまでに（日本に）帰ってくる選手がいないのかな…というのも一方でありますので。どうしても足りないピースというのは、どんどんトライしていきたい」と意欲。“Ｓ級ＦＷ”の獲得なるか、動向に注目が集まる。