爛潺好拭悉子プロレス畤声菁ξ┐い襭味味丕廖州悗裡ØＲＩ（２７）とみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が７日の神田明神ホール大会で初共闘を果たした。

同団体初参戦のＭＩＲＡＩとは２０２４年夏にマリーゴールドのシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」で初対戦し時間切れドローとなった過去がある。この日２人は、先月電撃復帰を果たしたマーベラスの凛＆Ｔ―ＨＥＡＲＴＳの叶ミクと対戦した。

パワーが武器のＭＩＲＡＩと格闘技経験が豊富なＮØＲＩとのタッグは初共闘ながら息の合った好連係を炸裂。１５分過ぎにはＮØＲＩと凛が火花を散らし一進一退の攻防を展開した。

その後ＭＩＲＡＩが叶を複合関節技でとらえるとバックドロップ、ミラマーレショックと立て続けに大技を繰り出し追い込んでいった。最後はＮØＲＩの蹴りからのＭＩＲＡＩのラリアートにつなげ叶から３カウントを奪った。

試合後マイクを持ったＭＩＲＡＩは「勝ったのは俺たちだ！ ＮØＲＩ相性いいんじゃないの？ ＮØＲＩとはシングルでまだ決着ついてないんだけど、対角でも隣でも切磋琢磨できるいいタッグパートナーになりそうな気がしました。これから一緒に時代を動かしていきましょう」と笑顔を見せるとＮØＲＩも「ＭＩＲＡＩ、確かに今日組んでみて結構いいと思っちゃったよ！ もちろんシングルの決着もつけましょう。でもタッグでも一緒に時代を動かしていきましょう」と呼応し握手を交わした。

最後にＮØＲＩは「２０２６年新春神田明神ホールで勝利を飾ることができました！ 今年もＬＬＰＷ―Ｘはきっとうまくいく！ もっともっと上を目指していきますので、本年も応援よろしくお願いします！」とファンに呼びかけ大会を締めた。