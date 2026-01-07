ルピシアのサクラが春を告げる、桜のお茶シリーズ2026限定登場

春の訪れを五感で味わう、ルピシアの「桜のお茶」シリーズが2026年も数量限定で登場します。日本の美を象徴する桜を、和と洋が響き合う文様で表現したパッケージは、見るだけで心が華やぐ存在。新しい季節の始まりに寄り添う優雅な香りと味わいは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への春の贈りものにもぴったりです。

満開の桜を味わう春限定ティー

今春新登場の「サクラ 紅茶」は、ダージリン春摘みに大島桜の甘く華やかな香りを重ねた一杯。満開の桜の下にいるような、麗らかな春の情景を思わせます。

50gデザイン缶入1,450円(税込)、ティーバッグ10個デザインBOX入1,250円(税込)で展開。

定番人気の「柚子桜 烏龍茶」は、台湾烏龍茶にみずみずしい柚子と桜の風味を合わせたやさしい味わい。50gデザイン缶入1,450円(税込)、ティーバッグ10個デザインBOX入1,250円(税込)。

「サクラ＆ベリー 紅茶」は、桜の葉と苺の甘い香りが溶け合い、ミルクティーにも好相性。50gデザイン缶入1,450円(税込)、ティーバッグ10個デザインBOX入1,250円(税込)です。

ノンカフェイン派にも嬉しい春色茶

カフェインを控えたい人に向けたラインアップも充実。新発売の「ビズ ド プランタン フルーツティー」は、桜とチェリーの香りに洋梨とアップルをブレンドしたノンカフェインティー。

春の光を映したようなピンク色が、ティータイムを明るく彩ります。ティーバッグ10個デザインBOX入1,400円(税込)。

また、「スリジエ デカフェ紅茶」は、チェリーやピーチの甘酸っぱい香りで桜の可憐さを表現。夜のリラックスタイムにもおすすめです。

ティーバッグ10個デザインBOX入1,250円(税込)。

春の想いを桜のお茶にのせて

ルピシアのサクラシリーズは、春の喜びややさしさを丁寧に閉じ込めた特別なお茶。豊富なラインアップは、贈る相手やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

新しい門出を祝う気持ちや、日々の感謝を伝えるひとときに、桜の香りを添えてみてはいかがでしょうか♡春を待つ心が、きっとふんわりほどけるはずです。