福井県の杉本達治前知事（６３）が県職員へのセクハラを認めて辞職した問題で、県は７日、特別調査委員の報告書を公表した。

杉本氏が女性職員４人に送ったＬＩＮＥやメールなど約１０００通をセクハラと認定。脚や尻を触るなど身体的接触の被害申告が３件あったことを明らかにした。

被害は昨年４月、外部相談窓口への通報で発覚し、同年９月以降、弁護士３人が特別調査委員として全職員約６０００人を調査。通報者に加え、詳細な証言や資料提出に応じた３人への行為をセクハラと認定した。

報告書では、セクハラは杉本氏が総務省からの出向で県総務部長を務めた後、内閣参事官に就任した２００７年頃に始まり、昨年までの２０年近く継続。ＬＩＮＥやメールで「エッチなことは好き？」といった性的表現を含む多数のメッセージを、日時を問わず、執拗（しつよう）に繰り返したとしている。

身体的接触では、女性職員と飲食した際、背後からスカートの中に手を入れて太ももや尻を触ったなどとする３件の申告があった。杉本氏の「記憶にない」との釈明に対し、被害者の証言は日時や場所が具体的で、メッセージでも裏付けられ、信用性が高いと判断した。

また、一連の行為がストーカー規制法違反や、不同意わいせつ罪に該当する可能性が否定できないとも言及。被害が長年に及んだ点については、相談を受けた上司らが取り合わなかったことなどを挙げ、「県庁にはセクハラを通報しにくい組織風土がある」と指摘した。

報告書の公表を受け、杉本氏は「不適切な言動や対応で強く不快な思いをされ、被害を訴えられた方々に対して、深くおわび申し上げます」とのコメントを出した。杉本氏は旧自治省（総務省）出身。総務部長の後に副知事なども務め、１９年に知事に初当選。昨年１２月、２期目の半ばで辞職した。

「絶対権力者」自覚欠如

組織の規律を守るべきトップのセクハラ行為が常習化していた。福井県が７日に公表した特別調査委員の報告書は、杉本達治・前知事（６３）が２０年近く前から複数の女性職員にセクハラを繰り返していたと認定すると共に、被害を受けた職員らの恐怖や苦痛も詳述。組織風土の改善を求めた。

「自覚が著しく欠如していたものと言わざるを得ない」。特別調査委員を務めた河合健司弁護士は同日、県庁で開かれた記者会見で、杉本氏の行為を厳しく批判した。３時間近く続いた会見では、セクハラを認定した経緯を説明。全職員への調査を基に、通報者のほか１４人に接触し、うち３人から客観的な資料などが得られたとした。

「ハグとチューをしていいってこと」「無性に抱き締めたいよ」。杉本氏から職員に送られたＬＩＮＥ、メールは性的な内容で、ハートの絵文字や顔文字を多く使用。業務時間中や休日、深夜にも送られていた。

職員が反応しないと、杉本氏は「つまらない」「冷たい」などと返し、職員は杉本氏の機嫌を損ねないような言葉で返していたという。報告書は「嫌がる相手に執拗（しつよう）に性的嫌がらせを続けることに執着していた様子がうかがえる」と言及した。

杉本氏は、辞職を表明した昨年１１月の記者会見で、「（調査を受けて）今見ればセクハラだと認識した」と語ったが、当時のメッセージに問題を自覚しているような内容も含まれていた。

会見で一連の行為への評価を尋ねられ、河合弁護士は「知事は絶対的権力者。知事と職員という関係に照らして、重大な事案だ」との認識を強調した。

報告書には、行為の具体的な時期などは個人の特定の恐れがあるとして記載されなかったが、被害に遭った職員の心情を詳しく記載した。その理由について、河合弁護士は「被害者の悲痛な叫びをわかってもらいたい」と説明した。

記載では「今でも思い出すだけでつらくなり、仕事をすることが困難になる」「女性として侮辱されていると感じ、大きく失望、絶望した」などの言葉を紹介。若い職員は親子ほど年齢が離れている杉本氏からの要求に恐怖を感じつつ、対応しないと「やりがいをもって続けたい仕事がなくなってしまうのではないかという恐怖感」に苦しんだとの証言もあった。調査の過程で、当時を思い出して職員が涙を流すこともあったという。

河合弁護士は「被害者は大きな精神的ダメージを受けて今でも苦痛や屈辱感に耐え、心身に大きな負担を負っている」とおもんぱかり、「被害者には何ら非がなく、被害者らへの侮辱など被害者をさらに苦しめることは許されない」と二次被害の防止を訴えた。

ハラスメント問題に詳しい近畿大の奥田祥子教授（労働政策）の話「人事権など絶大な権力を持つ首長からの加害は声を上げにくい。周囲も前知事からの報復を恐れていたのかもしれないが、県庁には組織としてトップの責任を追及する機能が欠如している。県は、首長ら特別職も対象としたハラスメントを防止する条例の制定や外部の専門家による相談窓口の拡充が求められる」