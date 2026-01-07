◆Ｕ―２３アジア杯▽１次リーグ第１戦 日本５―０シリア（７日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の初戦でシリアと対戦し、５―０で快勝発進を決めた。

今大会の結果が３・５枠から２枠に減少した２８年ロサンゼルス五輪出場権を懸けた予選の組み合わせにも影響を与えるため、２８年ロス五輪に向けた第一歩となる大会。他国が２３歳以下の選手で臨むことが予想される中、日本は五輪世代の強化を念頭に、０５年以降生まれの２１歳以下で編成して臨む。

立ち上がりから日本は前線からの激しいプレッシャーをかけて押し込むと、前半１０分。左サイドでボールを受けたＡ代表経験者のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が、エリア内に上がってきたＭＦ大関友翔（川崎）へパスを送ると、大関が冷静に相手を交わしてゴール左へ右足シュートを流し込んだ。

同１２分にはＦＷ久米遥太（早大）が豪快な左足シュートでゴールに迫り、同２５分にもＦＷ横山夢樹（Ｃ大阪）が左サイドをドリブル突破から右足シュートでゴールを狙うもサイドネットに阻まれた。このまま前半は１―０で折り返し、後半は日本は押し込まれる時間帯もあったが、ＧＫ荒木琉偉（Ｇ大阪）が裏への抜け出し、ハイボール処理などで安定感あるプレーをする。

追加点の欲しい日本は、後半１４分には横山がエリア内でシュートを放つもクロスバーに阻まれ、エリア内でフリーでンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）がシュートを放つも相手ＧＫの好セーブにあう。続けて左サイドからのクロスを頭で合わせるもわずかにバーを超えた。

それでも押し込み続けると、同２１分、ゴール前のこぼれ球をＭＦ佐藤が左足シュートを冷静に流し込んで貴重な追加点を奪った。

さらに同３０分にも佐藤がゴール中央で縦パスを受けるとワンタッチで正面を向き、左足で豪快なミドルシュートをたたき込んだ。

同４２分にはＭＦ佐藤のパスを受けた、途中出場のＦＷ石橋瀬凪（湘南）が右足シュートを決めて４点目。終了間際には石橋がエリア内でＧＫに倒された獲得したＰＫをＦＷ道脇豊（ベフェレン）が豪快に蹴り込んで、５―０で快勝発進となった。

１次リーグは、２戦目でＵＡＥ、３戦目でカタールと対戦し、上位２チームが準々決勝に進出する。