映画『恋愛裁判』に出演する津田健次郎さんと深田晃司監督の対談映像がOha!4独占で公開されました。

映画は、アイドルとして活動する主人公が『恋愛禁止』のルールを破ったことで所属事務所から訴えられ、裁判へと発展する物語。津田さんは所属事務所の社長を演じています。

実は津田さん、以前から深田監督の作品に出演してみたかったそうで、「アート作品でもあるし、ちゃんとエンターテインメントもされているそのバランスが本当におもしろいなと思ってて。いかめしい監督なのかなと思ったら、めちゃくちゃ穏やかで優しい人で、ちょっとほっとしました」と監督の印象を明かしました。

実際に起こった裁判を参考に脚本を手がけた深田監督。劇中に登場する芸能事務所を極端に悪くは描きたくなかったそうで、その時に津田さんの声がポイントになったといいます。

監督は「清水菜々香っていうキャラクターを説教する場面があるんですけど、あのシーンを撮った時に、この映画いけるかもって結構思って」と明かしました。

さらに「ただ座って向かい合って淡々と話しかけてるだけなんですけど、そこに圧があるんですよね。津田さんにやっていただけたからこそ、事務所っていう存在感がきちんと残る結果になったなと」と語りました。

（1月7日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）