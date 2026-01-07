“救世主”ネイマールがサントスと契約延長! 昨年12月に膝の手術
サントスは6日、ブラジル代表FWネイマール(33)との契約を2026年末まで延長したことを発表した。
ネイマールは昨年1月、アルヒラル(サウジアラビア)からプロキャリアを始めた古巣サントスに復帰加入。同年11月に内側半月板を損傷しながらもプレーを続けると、出場したラスト4試合で5ゴール1アシストの活躍を見せ、チームを2部降格の危機から救った。
最終節の試合後には膝の手術を受けることを告白。そして昨年12月22日、クラブから無事に手術が成功したことが発表されていた。
怪我の影響により、2023年10月を最後にブラジル代表から遠ざかっているネイマール。ワールドカップのメンバー入りに向け、今年もサントスでアピールを目指す。
