畑芽育、思わず驚いたこと「初めて一人暮らしの家で夏を過ごしたのですが…」
女優の畑芽育（23歳）が、看護師の転職支援サービス「看護 roo! 転職（カンゴルー転職）」の新CMに出演。1月5日より放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、最近“思わず驚いてしまった出来事”を明かした。
今回のCMは、看護師役を演じる畑芽育と、患者役を演じる内田煌音が、「カンガルー」と「看護 roo! 転職」の豆知識を互いに披露しあい、「そうなの！？」と驚くリアクションが印象的なシリーズ。全3バージョンで、それぞれ豆知識の内容が異なり、看護師に教えたい、「看護 roo! 転職」の便利さをユーモラスに伝えている。
撮影後のインタビューでは、CM内で畑の驚く表情が印象的なことから、「最近思わず驚いてしまった出来事やエピソードはありますか？」と質問を受け、畑は「私は一人暮らしを始めたばかりで、2025年の夏に初めて一人暮らしの家で夏を過ごしたのですが、電気代が高くて衝撃的でした」とコメント。
そして「私たちを育ててくれた両親はこんなに高い光熱費を払ってきてくれたんだとあらためて感謝しました。そして、来年の夏は気をつけようと思います」と語った。
今回のCMは、看護師役を演じる畑芽育と、患者役を演じる内田煌音が、「カンガルー」と「看護 roo! 転職」の豆知識を互いに披露しあい、「そうなの！？」と驚くリアクションが印象的なシリーズ。全3バージョンで、それぞれ豆知識の内容が異なり、看護師に教えたい、「看護 roo! 転職」の便利さをユーモラスに伝えている。
そして「私たちを育ててくれた両親はこんなに高い光熱費を払ってきてくれたんだとあらためて感謝しました。そして、来年の夏は気をつけようと思います」と語った。