畑芽育“憧れの仕事”は「薬剤師さん」、薬剤師が軟膏練っている動画をよく見る
女優の畑芽育（23歳）が、看護師の転職支援サービス「看護 roo! 転職（カンゴルー転職）」の新CMに出演。1月5日より放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、“憧れの仕事”について語った。
今回のCMは、看護師役を演じる畑芽育と、患者役を演じる内田煌音が、「カンガルー」と「看護 roo! 転職」の豆知識を互いに披露しあい、「そうなの！？」と驚くリアクションが印象的なシリーズ。全3バージョンで、それぞれ豆知識の内容が異なり、看護師に教えたい、「看護 roo! 転職」の便利さをユーモラスに伝えている。
撮影後のインタビューでは、「もし今の職業以外に転職するとなったら、どんな職業や仕事に携わってみたいですか？」と聞かれ、畑は「やってみたいお仕事はたくさんあるのですが、薬剤師さんに少し憧れがあります」と回答。
そして「私は何か身体にトラブルがあれば、すぐに病院に駆け込むタイプなので、薬局に行くと顔見知りの薬剤師さんが、『今日はどうなさいましたか？』とか、以前からの体調の変化を丁寧に聞いてくださいますし、薬局の雰囲気がすごく好きです。仕切りのあるカウンターで一人一人お話を聞いているところや、奥にあるガラス張りのお薬箱が陳列されている棚、清潔な空間、白衣を着てらっしゃる薬剤師さんの雰囲気も含めてその環境がものすごく魅力的だなと思います」と語る。
さらに「SNSなどで薬剤師の方が軟膏を練っている動画をよく見るので、私が薬剤師さんに転職したらやってみたいです」と語った。
