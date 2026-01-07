テレビ東京の公式インスタグラムが7日に更新され、8日に放送される「同じ穴の頂〜同業者が口を揃える神様〜」（後6・25）の本編未公開トークが先出しされた。動画に女優の本田翼（33）が出演し、自身にとっての“神様的存在”について明かした。

同番組は昨年11月23日に放送された第1弾が反響を呼び、今回ゴールデン枠で第2弾の放送が決定したもの。「メイプル超合金」カズレーザーとともに、本田翼がテレ東バラエティー初MCを担当。「ペット業界の神様」から「飲食業界の神様」まで、同業者が口をそろえて「スゴイ」と言うその業界の「神様的存在」に迫るドキュメントバラエティーだ。ゲストには「バイきんぐ」小峠英二と「KEY TO LIT」猪狩蒼弥が登場する。

未公開トークでは、番組の内容にちなみ「皆さんにとって神様的存在は？」という質問が。本田が名前を挙げたのは世界的ベストセラー小説「ハリー・ポッター」シリーズの著者J・K・ローリング氏だった。

その理由について「子供の時に本を読まない人間だったんですけど、J・K・ローリングさんのおかげで本を読んだんですよ。ハリー・ポッターという作品があって、そのおかげで本が読めるようになったんです。きっかけをくれた人というか…人生の中で本を読めるようにしてくれた人」と説明し感謝した。

これに小峠は「本を読めるという魔法をかけてくれたんですね」と合いの手を入れ、笑わせていた。