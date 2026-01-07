◇U23アジア杯 サウジアラビア大会 B組 第1節 日本5―0シリア（2026年1月7日 ジッダ）

U―23アジア杯サウジアラビア大会に出場中のU―23日本代表は7日、グループリーグ初戦でシリアと対戦。5―0で快勝した。

前半10分、左サイドからカットインしたMF佐藤龍之介（FC東京）のパスを中央で受けたMF大関友翔（川崎F）が巧みに相手DFをかわしてシュート。幸先良く先制点を奪った。

後半21分には佐藤が左足で追加点。同30分にも再び左足で見事なゴールを決め、A代表にも呼ばれている大器が期待に応えた。同42分にはまたも利き足ではない左足でFW石橋瀬凪（湘南）のゴールをアシスト。2ゴール2アシストの大暴れだった。

後半アディショナルタイムにはFW道脇豊（ベフェレン）がPKを決めて5点目を挙げ、ダメを押した。

このチームは28年ロサンゼルス五輪を目指す世代で、招集全23人が05年以降生まれ。大岩剛監督（53）は昨年12月28日のメンバー発表会見で「（五輪まで）長いようで短い、短いようで長い。当然、選手たちはW杯を目指す。そういうアプローチをしている。個人の成長、チームの成長を考えてこの大会の重要性を認識させながら勝ち上がっていく」と決意表明していた。

日本はこの日のシリア戦後、10日に第2戦でUAE、13日に最終第3戦でカタールと対戦する。24年にカタールで行われた前回大会で2度目の優勝。連覇に挑んでいる。